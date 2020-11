A Veszprém magabiztos sikert aratott a dán Aalborg otthonában

Hullámzó első félidőt követően, a szünet után elsöpörte ellenfelét a Telekom Veszprém szerdán a kézilabda Bajnokok Ligájában. A bakonyiak Dániában tudtak győzni.

A szezonban még veretlen, ám több játékosukat is hiányolni kényszerülő veszprémiek Dániában léptek pályára. Az Aalborg a B csoport harmadik helyéről várta az összecsapást, az északiak négy sikerrel kezdték a BL-idényt, ám utóbbi két mérkőzésükön (a Kiel és a Barcelona ellen) alulmaradtak.

Gyors kézilabdával indult a mérkőzés, a 4. percben 3-2-es állást mutatott az eredményjelző. A házigazda hamarosan átvette a kezdeményezést, 9-5 után Nenadics szépített.

A dánok kreatívan és gyorsan játszottak, a vendégek védekezése pedig nem volt elég feszes, 11-6-nál David Davis időt kért. Ez pedig meghozta hatását, a Veszprém háromszor talált be a következő három percben, míg az Aalborg leblokkolt. Nilsson volt eredményes, és már csak egy gól volt a bakonyiak hátránya, 19. perc: 11-10.

Ekkor a hazaiak kértek időt, és sikerült ismét előnyt kiharcolniuk, 24. perc: 14-11.

Jahia és Marguc tartotta a lelket a veszprémi támadásokban, a hullámzó félidő Cupara bravúrjával és két gólos hazai vezetéssel zárult.

A második játékrész elején gyorsan egalizált a Telekom, 19-19.

Természetesen ment tovább a bakonyi csapat, amely Tönnesen találatával már vezetett, 19-20. Jahia ezúttal elrontotta a hétméterest, vizont Nenadics újabb bombája talált utat a dán kapuba. A hazaiak nem tudtak mit kezdeni a veszprémi támadójátékkal, 19-20.

Mölgaard igyekezett összekapni övéit, a rutinos játékos szépített.

Ligetvári két perces büntetését követően közel álltak a dánok az egyenlítéshez, ám Cupara büntetőt védett.

A szerb kapus alaposan belelendült, sorban fogta meg az aalborgi próbálkozásokat.

A 42. percben, 20-23-as állásnál időt kértek a hazaiak.

Mölgaard szépített, azonban nem sokkal később már négy találat volt a vendégek előnye, 21-25.

Remek volt a veszprémi védekezés, a dánok ebben az időszakban alig-alig jutottak lövéshez, amelyeket ráadásul Cupara jó százalékkal hatástalanított.

A folytatásban viszont összekapta magát az Aalborg, amely Aggefors védéseire alapozva a 49. percben feljött manusz egyre, 24-25.

Ez volt az utolsó esélye a házigazdának, ám Cupara védett újra, Nilsson és Jahia volt eredményes, így ismét megnyugtatóvá vált a vendégek előnye. A folytatásban Cupara megint bravúrokat mutatott be, s remek teljesítményét egy üres kapus góllal koronázta meg, 54. perc: 25:30.

Innen már nem lehetett megállítani a Veszprémet, hiába próbálkozott meg mindennel az egyre inkább kedvét veszített Aalborg.

Lauge cselezte be magát és szerezte meg a 32. bakonyi gólt, Moraes folytatta a sort, 26:33.

Cupara azt sem engedte meg, hogy a dánok kozmetikázzák kicsit az eredményt, a véghajrában is akadt bravúrja a kiváló hálóőrnek.

Gyengébb első félidőt követően a Veszprém átvette az irányítást, támadásban és védekezésben egyaránt feljavult, így esélyt sem adott riválisának. A vendégeknél több remek egyéni teljesítmény is akadt.

A két együttes egymás ellen folytatja a szereplést a BL-ben, jövő szerdán Veszprémben játszanak a felek.