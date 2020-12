A Veszprém tizenkét góllal győzte le a szünet összeroppanó Szegedet

A klasszisteljesítményt nyújtó Petar Nenadics vezérletével a Telekom Veszprém idegenben ütötte ki legnagyobb hazai riválisát, a MOL-Pick Szegedet csütörtökön a kézilabda NB I-ben.

Először csapott össze egymással a két rivális nézők nélküli csarnokban, de nem csak ez volt újdonság: hazai oldalon Mackovsek, a vendégeknél pedig Maqueda első alkalommal lépett pályára volt csapata ellen. Előbbi hamar kapuba is talált, Strlek gólját követően egalizált.

Öt perc után 2-2 állt az eredményjelzőn. A Szeged védekezése nem állt össze, a másik oldalon Mackovsek találta meg rendre a rést a bakonyi pajzson.

A 9. percben először vezetett a Pick (4-3), de nem sokáig tartott ez az állapot.

Mackovsek folytatta jó száriáját, egymás után kétszer is eredményes volt, ezzel 6-4-re alakította az állást.

Három találtra nőtt a veszprémi hátrány, David Davis időt kért, majd pályára küldte Cuparát és Markussent. A Telekom 7-4 után fokozatosan zárkózott fel és a 19. percben sikerült egyenlítenie, 9-9.

A vendégek lecsaptak a szegedi hibákra, főleg a Nenadics–Nilsson páros jeleskedett, a házigazda képtelen volt semlegesíteni a kitűnő és rendkívül eredményes játékkapcsolatot.

Most Pastor mesteren volt az időkérés sora, azonban a tanácskozás nem hozta meg a Tisza-partiak által várt eredményt: a Veszprém irányította a mérőzést, tartotta előnyét, 9-11.

Ezen még az sem változtatott, hogy Markussen és Moraes szinte egyszerre kapott két perces büntetést, mert Nenadics így is megoldotta a bakonyi akciókat. A kitűnő formában lévő irányító átadás helyett kétszer is elvállalta a befejezést és mindkét alkalommal túljárt a védők és Mikler eszén, 14-16.

Nenadics a második félidőt úgy kezdte, ahogyan az első abbahagyta, míg a szegediek egy kiállítással és egy ziccer elhibázásával (Cupara védte bravúrral Mackovsek lövését) nyitottak a szünetet követően.

Nem csoda, hogy nem sokkal később már 14-19-et mutatott az eredményjelző. Kezdett elhúzni ellenfelétől a Telekom Veszprém.

Könnyedén lőtték a gólokat a bakonyiak, míg a másik oldalon vért kellett izzadni egy-egy találatért. A szegediek dolgát nehezítette, hogy Cupara is nagy formába lendült, 39. perc: 15-21.

Pastor kénytelen volt időt kérni, mert csapata játéka nagyon rosszul festett, lassú volt és hibákkal tarkított.

Közben Nenadics folytatta a showt, láb között adott gólpasszt Strleknek.

Máris eldőlni látszott a derbi, könnyedén, lazán, nagy kedvvel és jól játszott a Veszprém, ami teljesen elbizonytalanította a házigazdát, 17-24.

A MOL-Pick képtelen volt megállítani a zuhanást, hatalmas hullámvölgybe kerültek a Tisza-partiak, akik gyermeteg hibákat is elkövettek, s ezzel könnyítették a szárnyaló Telekom dolgát.

A 47. percben 18-27 volt az állás, ki gondolta volna a rangadó előtt, vagy az első félidőben, hogy ennyire gyoldalú lesz a küzdelem?

Nenadics értékesített hetesét követően 10 gólra hízott a különbség, a szerb már nyolc találatnál járt, 20-30.

Maqueda folytatta a veszprémi gólgyártást (20-31), továbbra is motivált volt a Veszprém, és továbbra sem sikerült szinte semmi a Szegednek.

Juan Carlos Pastor legénysége azért küzdött, hogy tíz gólon belül maradjon, Tönnesen gondoskodott róla, hogy ne így legyen. A padról a hajrában beállt norvég könnyedén lőtte át a hazai falat, háromszor is, a végeredményt pedig Marguc állította be.

Elképesztő különbség volt a felek között, 12 góllal bizonyult jobbnak a Telekom Veszprém. A bakonyiak ezzel a sikerrel remekül hangoltak a Bajnokok Ligája, két ünnep között tartandó négyes döntőjére, ahol a németh THW Kiel lesz az első ellenfelük.

A Szeged idén már nem lép többet pályára (a Vardar Szkopje elleni BL-meccset, amely a jövő héten lett volna esedékes, halasztani kell), a Tisza-parti alakulat jövőre folytatja szereplését a Bajnokok Ligájában és a honi sorozatokban.