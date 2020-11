A Veszprémből indult védő nagyon várja az összecsapást Izlanddal

Az izlandiak rendkívül fittek és szervezettek, de mi bízunk benne, hogy a magyar labdarúgó-válogatott fizikailag felveszi a versenyt riválisával, ügyességben pedig le is körözi. Nemzeti csapatunk egyetlen Veszprém megyei játékosával, aki a profi sportolók körében egyelőre kevésbé elterjedt módszert alkalmazva tartja karban magát, beszélgettünk a sorsdöntő mérkőzés előtt.

Ma este eldől, hogy a magyar labdarúgó-válogatott ott lesz-e a 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, amelynek részben hazánk ad otthont. A Marco Rossi vezette csapat eddig jól vette az akadályokat, az utolsó feladat Izland hazai legyőzése. Ha ez sikerül, 2016 után ismét Eb-résztvevő lenne nemzeti együttesünk.

Érdemes egy pillanatra visszatekinteni 2016-ra. A Franciaországban rendezett kontinenstornán is összecsaptunk Izlanddal, amely ellen egy nagy meccsen 1-1-es döntetlent értünk el Marseille­-ben. A Veszprémből származó Lang Ádám végigjátszotta azt a találkozót, s most is ott van a magyar válogatott keretében.

A remek hátvéd, aki Franciaország és Románia után jelenleg Cipruson profiskodik, szívesen emlékszik vissza a négy évvel ezelőtt történtekre. Most is ugyanolyan várakozás van benne, mint akkor, a különbség az, hogy sokkal rutinosabban készül a feladatra.

– Nagyon várom a meccset. Igazából nincsen bennem drukk és izgalom, csak óriási várakozás, hiszen mi azért futballozunk, hogy ilyen és ehhez hasonló találkozókon lépjünk pályára – nyilatkozta a Naplónak a Veszprémi FC USE-ben nevelkedett Lang Ádám, aki hozzátette: azért nem izgul, mert maximálisan bízik magában és társaiban. – Az évek során megismered magad, és tudod, hogy mi a dolgod, mit hogyan kell csinálnod. Csak bízni kell magadban és a képességeidben, a többi jön magától.

A hét elején kiderült, hogy az új járványügyi intézkedések miatt az Izland elleni pótselejtezőt is zárt kapuk mögött kell játszani. – Kezd az ember hozzászokni, hiszen hónapok óta így lépünk pályára. Persze örültünk, hogy a válogatott meccsen lesznek nézők, hiszen láttuk a Ferencváros–Juventus meccset, amelyen nagyszerű volt a hangulat még harmadházzal is. Aztán kiderült, hogy sajnos senki nem lehet a lelátókon. Kár, de ez van, most ehhez a körülményhez kell alkalmazkodnunk.

A 27 éves futballistát arról is faggattuk, hogy mit gondol a csütörtöki ellenfélről, és miben lehet jobb az izlandiaknál a magyar csapat.

– Masszív csapat az izlandi, amelyet nagy munkabírású, sokat futó játékosok alkotnak. Egyszerű futballt játszanak, de azt nagyon jól, szervezettek, nehéz ellenük. Ugyanakkor ellenünk sem könnyű. Bízom benne, hogy fizikailag felvesszük velük a versenyt, labdával pedig jobbak vagyunk náluk. Meg kell mutatnunk, hogy merünk bátran futballozni, megvan bennünk a vállalkozókedv. Bátran, jó kedvvel, koncentráltan kell pályára lépnünk.

A magyar és román bajnok hátvéd négy esztendeje légióskodik, a francia Dijon és Nancy csapatai után játszott Kolozsváron, tavaly nyár óta pedig a ciprusi Omónia Nicosia labdarúgója. Lapunknak elárulta, nagyon jól érzi magát Cipruson, ahol nemcsak az időjárás megfelelő, hanem a bajnokság színvonala is erős és kiegyenlített. Az Omónia ráadásul nemzetközi kuparésztvevő, az Európa Liga E csoportjában szerepel. Ádám elmondta: a bajnoki- és az EL-mérkőzéseken egyaránt alaposan oda kell tennie magát mindenkinek, hiszen nagy a küzdelem, sokszor csak apróságok döntenek. Utóbbiból pedig aztán tényleg rengeteget lehet tanulni, a nemzetközi szint remek fejlődési lehetőségeket rejt magában.

Írásunk elején utaltunk rá, hogy a veszprémi származású labdarúgó a profi sportolók körében egyelőre kevésbé népszerű módszerrel igyekszik fitten tartani magát, hiszen számára a mentális felkészülés mellett a lehető legjobb fizikai állapot elérése is nagyon fontos. A módszer nem ördöngösség, csak annyi, hogy Ádám február óta vegán étrendet folytat. – Kipróbáltam és bejött. Sokkal jobban érzem magam, s a sportban is megvan a hatása. Lerövidült a regenerációs időszakom, több energiát érzek magamban, nem vagyok fáradékony. Könnyebben mennek az edzések, amelyek változó intenzitásához is gyorsabban hozzászokik a szervezetem. A vegán étrend egyelőre tényleg nem annyira felkapott a sportolók körében. Aki kedvet kapott hozzá, azt tanácsolom, próbálja ki, aztán meglátja, hogy nála működik-e, vagy sem.

A Magyarország–Izland ma 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.

A párharc győztese kijut a 2021-es Európa-bajnokságra, amelynek jövő nyáron nem egy ország, hanem összesen 12 város ad otthont.

A rendezők között van Budapest is, a Puskás Aréna a tervek szerint három csoportmeccsnek és egy nyolcaddöntős találkozónak adhat otthont. Ha a magyar csapat kijut az Eb-re, hazai pályán (is) játszhatja csoporttalálkozóit.

Az Európa-bajnokság eredetileg idén lett volna, a koronavírus-járvány kényszerítette ki a halasztást.