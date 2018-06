A Veszprémi FC USE U15-ös és U14-es alakulata egyaránt ezüstérmet szerzett

Véget ért a 2017/2018-as szezon az utánpótlás labdarúgó- pontvadászatokban. Az országos bajnokságban először szereplő veszprémiek a mezőny végén végeztek, az U16 utolsó, az U19 és az U17 utolsó előtti lett. Utóbbi a zárókörben ikszelt a bajnok diósgyőriekkel.

Országos II. osztály, U16

VFC USE-DVTK

0:3 (0:1)

Veszprém. Jv.: Kéri. Veszprémi FC USE: Kriszt

– Stupián (Szabó Á.), Juhász (Zongor), Belegrai (Kovács Á.), Schőnig, Bóka, Herczeg, Rédling (Szabó M.), Janás, Kárpáti, Cser (Nagy Á.).

DVTK: Kovács M. – Daru, Varga G., Nagy Á., Kacsó, Proczner, Bernáth (Dlehány), Stefán (Kolompár), Oláh, Domán (Sipos), Mrva (Kispál).

Gólszerzők: Daru, Sipos, Kacsó.

A végeredmény: 1. ÚTE 66 pont, 2. Nyíregyháza

65, 3. Vasas 63, …16. VFC USE 9.

U17

VFC USE-DVTK

1:1 (0:1)

Veszprém. Jv.: Tóth Sz. Veszprémi FC USE: Héninger – Kötél, Horváth B., Barcza, Mosonyi, Molnár B., Szücs, Szabó M. (Simon), Fülöp, Csapó, Hoffer.

DVTK: Prokopenko – Orosz, Pető, Budaházi, Szűcs, Jónyer (Tóth B.), Csávás

(Bódi), Rostás, Gátfalvi, Gönczi, Lehóczki (Juhos).

Gólszerzők: Hoffer, ill. Orosz.

A végeredmény: 1. DVTK 75 pont, 2. ÚTE 59, 3. Békéscsaba 58, …15. VFC USE 23.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

U19

DVTK-VFC USE

7:0 (3:0)

Miskolc. Jv.: Valu T. DVTK: Bánhegyi – Farkas M. (Nagy Z.), Varga J. (Szegedi), Valkay, Géringer L. (Tőzsér), Géringer T. (Jambrich), Balogh A., Gazdag, Sramkó (Zsiga), Kacsó, Vi-telki.

Veszprémi FC USE: Király – Sevinger, Kristály, Horváth Á., Sudár, Szivós, Molnár K., Slemmer, Imrefi, Novothny (Pacher), Mihálovics.

Gólszerzők: Vitelki (2), Valkay, Kacsó, Gazdag, Farkas M., Varga J. Kiállítva: Jambrich (69., DVTK).

A végeredmény: 1. Vasas 78 pont, 2. Nyíregyháza

66, 3. ZTE 64, …15. VFC USE 13.

II. osztály, északnyugati csoport, U14

Király SZE-VFC USE

0:20 (0:12)

Szombathely. Jv.: Hollósi G. Király SZE: Bencze (Moór) – Márk, Szakály, Lanicsek, Szmolek, Babér, Puhr, Horváth L., Király, Szvobo-da, Horváth D. Veszprémi FC USE: Kasza (Szokolai) – Varga B. (Szelényi), Puskás, Karácsony, Szijjártó, Márcsik (Meczner), Sudár (Fülöp), Vojnity, Rédling (Kovács K.), Kappel, Nagy Á.

Gólszerzők: Márcsik (6), Kappel (5), Szokolai (3), Meczner (2), Vojnity, Karácsony, Szijjártó, Varga B.

FC Ajka-Csornai SE

3:3 (2:1)

Ajka. Jv.: Szalai D. FC

Ajka: Ruttner – Szabó B.,

Bakos (Krützner), Sesztakov, Baksa, Juhász, Kovács J., Tóth G., Kaufmann, Grőber (Pápai), Král.

Csornai SE: Kiss B. – Hafner, Félhelyes, Csidey, Boda, Vecsei, Réman, Nagy Á., Farkas L. (Győrig), Németh R., Csikai.

Gólszerzők: Juhász, Kovács J., Král, ill. Németh R., Nagy Á., Vecsei.

Pápai ELC-Sümeg VSE

6:4 (5:1)

Pápa. Jv.: Nobik I. Pápai ELC: Présing (Szombath) – Entresz (Ruzsás), Gulyás, Gombos (Varga M.), Nagy B., Keresztes (Takács), Szántó, Bokodi, Katona, Sárközi, Musicz (Szeidman).

Sümeg VSE: Szakonyi – Pintér, Pálmai, Simon, Fábián, Tóth I., Csonka-Rajky, Lents, Hegedüs, Novák, Dörnyei.

Gólszerzők: Szántó (2), Gombos, Musicz, Sárközi, Bokodi, ill. Csonka-Rajky (2), Hegedüs, Fábián.

A végeredmény: 1. Gyirmót 79, 2. VFC USE 77, …9. FC Ajka 34, 10. Pápa 33, …12. Sümeg 23.

U15

Király SZE-VFC USE

2:4 (1:3)

Szombathely. Jv.: Harcsár R. Király SZE: Horváth L. – Nyári, Polányi, Vörös (Füst), Tóth B., Márfy, Kopácsi, Skrapits, Takács, Király, Dobos. Veszprémi FC USE: Héninger – Nagy Ák., Burdi, Rédling, Papp A., Görhes (Novák), Cser (Nagy Ág.), Babai (Kaiser), Mészáros, Török, Bóta (Traier).

Gólszerzők: Füst, Skrapits, ill. Rédling (2), Nagy Ák., Bóta.

FC Ajka-Csornai SE

6:0 (2:0)

Ajka. Jv.: Fekete L. FC Ajka: Paksi (Bognár) – Gyarmati (Harmos), Varga B., Rózsa, Simon (Modory), Szől-lősi (Szabó-Pál), Soós (Frei), Bolla (Láposi), Rózsás, Cservenák, Ódor.

Csornai SE: Horváth M.

– Horváth A., Csányi, Szabó M., Vecsey, Káldy, Tóth M., Zsédely, Németh B., Borbély, Horváth T.

Gólszerzők: Varga B. (3), Rózsás, Paksi, Cservenák.

Pápai ELC-Sümeg VSE

8:0 (4:0)

Pápa. Jv.: Takács E. Pápai ELC: Hegedűs (Kiss Á.) – Nagy L., Szabó M., Antal-Horák, Meiczinger (Benedek), Cser, Császár, Stumpf, Schermann, Cseke, Kör- möndi.

Sümeg VSE: Szakonyi – Bujtor, Varga T., Gulyás, Várkonyi, Kiss P., Bor, Tóth Ba., Tanai, Kirstyán, Tóth Bá.

Gólszerzők: Schermann (5), Cser, Stumpf, Császár.

A végeredmény: 1. Gyirmót 74, 2. VFC USE 70, …4. Pápa 59, 5. Ajka 52, …14. Sümeg 10.

III. osztály, északnyugati csoport, U17

Lurkó UFC-FC Ajka

0:2 (0:1)

Szombathely. Jv.: Horváth P. Lurkó UFC: Rozmán – Hajmási, Szilágyi, Horváth M. (Serfecz), Bakos, Meggyes (Kiss L.), Balikó T. (Rostás), Balikó M., Janzsó, Pusztai, Séllei (Tarján).

FC Ajka: Bognár – Ró-zsás, Ódor, Ruttner, Varga

B., Dallos (Szabó-Pál), Bíró (Brandstatter), Pápai, Sza-

bados, Fekete, Antal (Mo-

dory).

Gólszerzők: Fekete, Szabados.

Pápai ELC-Csornai SE

3:4 (0:1)

Pápa. Jv.: Gáspár A. Pápai ELC: Béli – Kovács M., Cseke, Tóth B., Bankó (Horváth G.), Antal (Péter), Marczali (Nagyfi), Menyhárt, Englert, Etlinger (Csányi), Toki.

Csornai SE: Horváth M.

– Varga B. (Hencz), Kohut, Takács B., Tarcsay, Kálmán, Selyem (Varga D.), Kristóf, Hanzel (Dombi), Jéger, Takács P. (Aradi).

Gólszerzők: Péter (3), ill. Hanzel (3), Selyem.

Haladás VSE-BUSC

4:1 (1:1)

Szombathely. Jv.: Draskovits N. Szombathelyi Haladás VSE: Kiss D. – Varga Á., Varga B. (Kossuth), Kopácsi, Prán (Machinek), Németh B. (Mercs), Pap, Tamás (Ódor), Zelles (Nemes), Nagy

B., Komjáthy. Balatonfüredi Utánpótlás: Buda – Takács

L., Büki (Nagy N.), Rédling (Csóka), Molnár L., Mogyorósi, Horváth B., Akucs, Hódos (Radács), Fertig, Takács B. Gólszerzők: Kopácsi (2), Pap, Ódor, ill. Radács.

A végeredmény: 1. Haladás 68, 2. Király SZE 68, …6. Pápa 42, …10. Balatonfüred 26,

U19

Lurkó UFC-FC Ajka

0:3 (0:3)

Szombathely. Jv.: Bíró O. Lurkó UFC: Salánki – Nagy M., Varga K., Keszei, Csiszár, Kocsis, Rosner, Rigler, Németh M., Tétry, Ács.

FC Ajka: Dróth – Polgár, Házi, Lajtos, Czepek, Bakó, Markó, Szabó B., Geri, Horváth P. (Gergócs), Kotsy.

Gólszerzők: Horváth P., Szabó B., Geri.

Pápai ELC-Csornai SE

1:3 (1:1)

Pápa. Jv.: Nedvesi R. Pápai ELC: Dokter Matthew

– Hujter, Fehér (Pintér M.), Pintér E. (Koch), Gulyás, Horváth Á., Farkas B. (Mogyorósi), Szabó B., Bognár, Molnár L., Balogh B.

Csornai SE: Czeglédi – Potyondi (Horváth R.), Chapó, Horváth A. (Kecskemé-ti), Baranyai, Németh B., Kiss M., Ordasi (Szilágyi), Stift, Kovács P., Szalai.

Gólszerzők: Balogh B., illetve Németh B., Szilágyi, Potyondi.

Kiállítva: Gulyás (76., Pápai ELC).

Haladás VSE-BUSC

6:2 (3:1)

Szombathely. Jv.: Sebesi P. Szombathelyi Haladás VSE: Kamondi – Szakasics, Horváth B., Németh Ge., Köntés (Papp I.), Hertelen- di, Németh Gá., Horváth

K., Szűcs (Péter), Németh E., Bogyai (Pethő).

B.-füredi Utánpótlás: Csőgör – Gaál, Szabó M., Kol-tai, Szenyéri, Marton, Bartók, Komjáti (Lázár), Magyar (Szalay), Erdősi, Ludvig.

Gólszerzők: Papp I., Hertelendi, Horváth B., Németh Gá., Szűcs, Horváth K., ill. Koltai (2).

A végeredmény: 1. Haladás 65, 2. Gyirmót B 61, …5. Pápa 52, …7. Balatonfüred 34, …10. Ajka 30.