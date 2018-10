A Veszprémi Honvéd SE váltói minden medáliából szereztek egyet-egyet

Wieder Ilona újabb országos bajnoki címet szerzett a szenior hölgyek között a borsodi megyeszékhelyen megrendezett Magyarország 2018. évi rövidtávú tájékozódási futó országos bajnokságon.

Az egyéni versenyszám délelőtti selejtezőjét egy lakótelepen bonyolították le a szervezők, parkok, játszóterek és sportlétesítmények érintésével, míg a délutáni döntőnek a Kisavas nevű városrész adott otthont, ahol a komolyabb szintkülönbségek, a sok lépcső, és az eső miatt csúszóssá vált útburkolatok tették nehezebbé a tájékozódási feladatok teljesítését – tájékoztatta lapunkat a megmérettetésről Mérő Edit sajtóreferens, majd hozzátette: – A helyszín egyébként is sok kihívás elé állította a résztvevőket, ugyanis számtalan akadályt leküzdve (magas falak, kerítések, tó, magánterületek) kellett megtalálni a legoptimálisabb útvonalat az ellenőrző pontok között.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A sprint váltó helyszíne a miskolctapolcai strandfürdő és környezete volt, park jellegű, erdős részeket is magában foglaló területekkel. A megmérettetésre megyénkből is utaztak tájfutók, akik kitűnő eredményeket értek el: Wieder Ilona újabb országos bajnoki címet szerzett a szenior hölgyek között, de Bálint Benedek, Molnár Zoltán, Horváth Tivadar, Lantai Lili és Németh Zsoltné is további érmekkel öregbítette a Veszprém megyei tájfutók jó hírét.

A sprint váltón is született egy nagyszerű siker: országos bajnoki címet szerzett a Molnár Attila, Széplaki Erika és Molnár Zoltán összeállítású csapat.

Mellettük egy ezüst- és egy bronzérmet is bezsebelhettek a Veszprémi Honvéd SE által indított váltók.

Egyéni eredmények: F14E: 4. Bálint Ádám (VHS), F16E: 2. Bálint Benedek (VHS), F21E: 6. Molnár Attila (VHS), F35A: 6. Vajda Zsolt (VHS), F40A: 2. Molnár Zoltán (VHS), F65A: 2. Horváth Tivadar (HER), 5. Ládi János (BTK), N14E: 3. Lantai Lili (VHS), N18E: 5. Mérő Dominika (VHS), N50A: 3. Németh Zsoltné (VHS), N55A: 5. Böröczkyné Makai Anna (VHS), N65A: 1. Wieder Ilona (VHS). Sprint váltó eredmények: V14A: 2. Gaschler Emma, Bálint Gergő, Bálint Ádám, Lantai Lili (VHS); 8. Tokai-Kiss Zsófia, Kovács Jeromos, Barát Miklós, Molnár Boglárka (VHS), V105A: 1. Molnár Attila, Széplaki Erika, Molnár Zoltán (VHS), V165A: 3. Vereszki Tibor, Wieder Ilona, Domán Gábor (VHS).