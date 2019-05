A veszprémi keret legrégebbi tagja nagyon várja a négyes döntőt

Ötödik alkalommal csatázhat az aranyéremért a Bajnokok Ligája négyes döntőjében a Telekom Veszprém, amely az elődöntőben régi nagy riválisával, a lengyel Kielce csapatával találkozik. A kölni hétvége előtt a bakonyiak (talán) leendő csapatkapitányával, Mirsad Terziccel beszélgettünk.

– Én erről nem tudok semmit – reagált érdeklődésünkre a rá jellemző kedves félmosollyal Mirsad Terzic, aki egyébként komolyan beszélt. Mint ismeretes, a bajnoki trófeát a bosnyák légiós emelhette először a magasba vasárnap Szegeden, emiatt sokan úgy gondolják, hogy a játéktól visszavonuló Nagy László (aki a serleget átnyújtotta társának) karjáról a következő szezonban Terzichez vándorol majd a csapatkapitányi szalag.

– Nem beszéltünk előtte ilyesmiről, Laci szólt az eredményhirdetésnél, hogy menjek oda. Nem tudom az okát, miért kaptam meg a kupát, de nagyon jól esett, remek érzés volt a magasba emelni. A jövővel kapcsolatban viszont tényleg nem tudok mit mondani.

Terzic egyébként a veszprémi keret legrégebbi tagja, kereken tíz éve erősíti az együttest, így emiatt is járt neki már egy ilyen gesztus. A rutinos kézilabdázót, aki a Telekom összes Final Four szereplésén ott volt, arról is faggattuk, milyenek a megérzései az újabb kölni megmérettetés előtt.

– Azt gondolo, hogy nagyon éhes ez a csapat, ez az éhség itt van bennünk, jól érezzük. Készen állunk a feladatra. A Szeged elleni döntő már a múlt, nem is vittük túlzásba az ünneplést, hiszen kezdtük a felkészülést a final fourra, most már csak és kizárólag a Kielce elleni meccs lebeg a szemünk előtt. A Kielce már megnyerte a BL-t, mi még nem, ezt jól tudjuk. Teljesen mértékben ellenfelünkre koncentrálunk, meglátjuk, mire leszünk egymás ellen képesek.

A Veszprém ebben a szezonban egy csoportban szerepelt a Kielcével és oda-vissza legyőzte Talant Dusebajev alakulatát. Hazai pályán, tavaly szeptemberben 29-27 arányban volt jobb a Telekom, Lengyelországban, március elején 36-35-re nyertek Nagy Lászlóék.

A két alakulat legemlékezetesebb összecsapását ugyanakkor meg sem közelítették ezek a talákozók, ahhoz három évet kell visszamenni az időben. Természetesen egy Veszprém-szurkoló sincs, aki szívesen emlékezne vissza a kilenc gólos előnyről, végül hetespárbajban elbukott 2016-os Bajnokok Ligája fináléra. Persze a játékosok sem szeretnek visszatekinteni arra a meccsre, hiába adja magát a helyzet: most revansot lehet venni a Kielcén.

Mirsad Terzic is amondó, hogy ne bolygassuk a múltat, ugyanakkor azt a tanulságot érdemes megőrizni, hogy nincs lehetetlen, nagy meglepetések is előfordulhatnak a kézilabdapályán.

– Inkább saját magunkkal szemben van tartozásunk, és nem a Kielce az adósunk. Önmagunknak kell bizonyítanunk. A csapat készen áll és nagyon motivált. A labda kerek, a kézilabdában bármi megtörténhet, ez az utóbbi években többször is megmutatkozott. De a legfontosabb az, hogy mi készen állunk, és már nagyon várjuk a négyes döntőt – fogalmazott a bakonyi védelem egyik legfontosabb láncszeme.

A Telekom Veszprém–PGE Vive Kielce BL-elődöntő szombaton 15.15-kor kezdődik a kölni Lanxess Arénában. A másik ágon a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona csap össze egymással, az a mérkőzés 18 órakor rajtol.

A helyosztókat vasárnap rendezik, a bronzmeccs 15.15, a finálé 18 órakor indul.

Természetesen ezúttal is rengeteg szurkoló kíséri el a bakonyi csapatot Németországba, de a klub azokra is gondolt, aki itthon szorítanak az együttes sikereiért. A hagyományoknak megfelelően idén is óriáskivetítő működik majd a Veszprém Aréna előtti téren, a drukkerek – valószínűleg több ezren – szombaton és vasárnap is szoríthatnak kedvenceikért ezen a helyszínen.

Ugyanitt lesz a csapat fogadása is hétfőn. A szervezők 18 órára várják a szurkolókat, a hazatérő fiúk köszöntése, a távozók búcsúztatása pedig 19 órakor kezdődik.