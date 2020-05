A veszprémi klubnak akár három NB-s csapata is lehet jövőre

A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) döntésének értelmében az Extraliga végső küzdelmeitől eltekintve lezárult a 2019/2020-as szezon. A határozat a Veszprémi Asztalitenisz SE három csapatát érintette. Az egyesület ebben az idényben is szépen helytállt, méltán lehet büszke játékosai szereplésére.

A MOATSZ elnöksége nemrégiben úgy határozott, hogy befejezettnek tekinti a 2019/2020-as szezont, és nem hirdet végeredményt. Legalábbis a legtöbb bajnokságban. Ez alól kivételt jelent az Extraliga, amelynek négyes döntőjét – várhatóan június végén, zárt kapuk mögött – megrendezik.

A férfiaknál a PTE PEAC Kalo-Méh, a CVSE-Swietelsky Jufa Hotels, a HED-LAND Sportcsarnok SE és a SZERVA ASE alkotja a tervek szerint a final four mezőnyét, a nőknél pedig az SH-ITB Budaörsi 2i SC, a Budapesti ERDÉRT SE, a Kecskeméti Spartacus és KT., valamint a Statisztika PSC.

Ami a többi pontvadászatot illeti, a szövetség döntése értelmében a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett kiírások nem folytatódnak. A MOATSZ értesítése szerint kiesők nem lesznek, ahol a feljutók a lejátszott mérkőzések alapján egyértelműen megállapíthatók, ott az ezt kiharcoló csapatok magasabb osztályba léphetnek. Ahol matematikailag még nem dőlt el a feljutó kiléte, ott egy operatív testület vizsgálja meg a helyzetet, és dönt a feljutókról. Amennyiben ez a testület sem tud igazságos döntést hozni, úgy a szövetség reményei szerint talán augusztusra már enyhülnek annyira a körülmények és a szabályozások, hogy az érintett csapatok osztályozót tudjanak játszani.

A Veszprémi Asztalitenisz SE két együttessel vett részt a 2019/2020-as szezon NB-s csapatbajnokságaiban, emellett a megyei és utánpótlás kiírásokban is érdekelt volt. Az NB II-ben az ötödik helyen állt a csapat a felfüggesztés előtt, az NB III-ban a bennmaradásért küzdött, a megyei első osztályban pedig éllovas volt. A szövetség döntésének értelmében a VASE NB III-as csapata nem esik ki, míg a megye I-es gárda akár feljebb is léphet, de utóbbi még nyitott kérdés, sok mindentől függ.

– A kiválóan szereplő NB II-es csapatból ki kell emelni Felleg Gábor játékosedző, Józsa Gábor és Iker István játékát, akik küzdeni tudásból és sportszerű hozzáállásból is jelesre vizsgáztak. A még csak serdülő korú, igen tehetséges Epinger Márton fiatal kora ellenére 46 százalékos teljesítményt ért el az NB II-ben – tekintett vissza Tóthné Nagyőszi Ildikó, az egyesület vezetője, aki elmondta: csapataikban szép számmal kaptak helyet fiatal versenyzőik.

– Az utánpótlás-csapatbajnokságban két együttest indított egyesületünk, a megyei első osztályban egyet, a megye II-ben kettőt. A megye I-es csapat első lett, így akár az NB III-ba is felkerülhet, ami elsősorban az anyagi helyzeten múlik. Így már akár három NB-s csaptunk is lehetne, ám ezek működtetése nem kis feladatot róna egyesületünkre. Ugyanakkor amennyiben mostanában támogatást kapnánk, akkor mindenképpen megfontolást érdemelne a feljebb lépés.

Tóthné Nagyőszi Ildikó hangsúlyozta, hogy a Veszprémi ASE a közép-dunántúli régió zászlóshajójaként változatlanul csak az utánpótlás-nevelésben és -képzésben látja a jövőt.

– Az egyesületnél zömében saját nevelésű játékosok szerepelnek, nem vásároltunk játékosokat, nem is lenne miből. A klub számos ifjú sportolója ért el kiemelkedő eredményeket az utóbbi szezonban. Kárpáti Noémi, Epinger Márton és Balázs Gréta megyei diákolimpiát nyert. Négy játékosunk, Kárpáti Noémi, Baumann Kristóf, Ács Gergő és Epinger Márton az országos ranglistán is szerepel. Epinger Márton az ország legjobbjainak egyikeként a Magyar Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságon a válogatottba is meghívást kapott, és csapatban igen figyelemreméltó harmadik helyezést ért el, továbbá az országos területi ranglistaverseny aranyérmese lett. Bakonyvári Andor régi- ós harmadik hellyel büszkélkedhet.

Az egyesület elnöke arról is szót ejtett, hogy a 2012/2013-as idényben NB I-es női csapatot is tudtak indítani, kizárólag saját nevelésű versenyzőkből, ám a lányokat a jobb anyagi helyzetben lévő klubok „elszippantották”.

A veszprémieknél az utóbbi időszakban nemcsak a fiatalok értek el szép sikereket, hanem egyéniben a rutinosabbak is remekeltek. A Veszprémi ASE I csapatvezetője, Bakonyi Ferenc az országos ranglista- és nemzetközi szenior-megmérettetéseken többször állhatott a dobogó legfelső fokára. Sári Adrienn és Kunné Éva gyakran fényes érmekkel tértek haza az országos és nemzetközi veterán versenyekről.

– A klubnál három edző társadalmi munkában dolgozik több évtizede azért, hogy a 62 aktív tagnak megfelelő lehetőséget és előrelépést, fejlődést biztosítsanak a versenysportban. Több iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Az élsport mellett kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, az értelmileg akadályozott gyermekek szervezett sportoltatására és több nyugdíjas korú sportág-kedvelőnek is lehetőséget adunk – fogalmazott Tóthné Nagyőszi Ildikó, aki hozzátette, ősszel folytatják A Sport Legyen a Tiéd (SLT) elnevezésű programot. Az SLT öt éve indult és jelenleg két általános iskolában végzi azt a klub, amely a tervek szerint idén is tartana sport-, illetve egészségtábort.

– Reménykedem és hiszem, hogy a 2020/2021-es idényben még több fronton tudunk majd helytállni, és ebben az elanyagiasodott világban, ahol szinte csak pénzben mérik a játékosokat, mi is tudunk még létezni, és még jobb eredményeket elérni saját nevelésű játékosokkal – zárta a beszélgetést Tóthné Nagyőszi Ildikó elnök, aki méltatta a többi megyei asztalitenisz-egyesületnél, Veszprémben, Ajkán, vagy Balatonalmádiban végzett munkát.