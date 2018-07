A veszprémi labdarúgócsapat kapitánya a franciák sikeréért szorít

Nem lesz könnyű helyzetben a világbajnoki döntőt nézve Gunther Zsolt, a VLS Veszprém csapatkapitánya és másodedzője ugyanis régóta a franciáknak szurkol, ugyanakkor nagyon tetszik neki a horvátok játéka és mentalitása.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Jobb, mint a négy évvel ezelőtti

– Sajnos viszonylag kevés mérkőzést láttam az idei tornán, de amiket sikerült megnéznem, tetszettek, szerintem az oroszországi labdarúgó-vb jobb, mint a négy évvel ezelőtti – mondta lapunk érdeklődésére Gunther Zsolt, aki megjegyezte: gólokból sosem elég, azt sajnálja, hogy viszonylag kevés találat esett a seregszemlén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ami a válogatottakat illeti, a remek futballista Zinedine Zidane „uralkodása” óta Franciaországnak szurkol, nagyon kedveli a gallok játékát. Kedvencei most sem hagyták cserben, magabiztos teljesítménnyel meneteltek a döntőig, ahol az egyenes kieséses szakaszban hatalmasat harcoló (háromszor is hosszabbításos meccset játszó) Horvátországgal találkoznak.

A végső összecsapás vasárnap 17 órakor kezdődik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban

– Kimondottan tetszik a horvátok játéka és hozzáállása. Nézd meg például Mandzukicot, még a tévén keresztül is meg lehet ijedni tőle, vérben forgó szemekkel harcol. Abban a csapatban annyi erő van, hogy az valami hihetetlen, elképesztő, mire voltak képesek még a hosszabbításban is, a kanapén ülve elfárad tőle az ember.

Gunther Zsolt elárulta: a horvátok fantasztikus küzdeni tudása ellenére francia sikert vár, szerinte ugyanis az ő játékuk meggyőzőbb, mint riválisuké.

A VLS Veszprém csapatkapitánya, aki a következő idényben Pető Tamás vezetőedző segítője is lesz a megye I-ben, egyébként a németeket várta vb-győztesnek, számára is óriás meglepetés volt, hogy a címvédő már a csoportkört sem élte túl.

Emellett azt gondolta, hogy a két évvel ezelőtti Európa-bajnoksághoz hasonlóan az izlandiak ismét bravúrosan szerepelnek, és ezen a tornán is bejutnak az egyenes kieséses szakaszba.