A Veszprémi Úszó Klub huszonegy versenyzője indult Győrben

Kiválóan szerepeltek a Veszprémi Úszó Klub (VÚK) képviselői a tavalyi esztendő utolsó versenyén, a cikluszáró X. Scitec Openen Győrben.

A nemzetközi viadalon 15 ország 949 úszója vett részt, 57 külföldi és 49 hazai egyesület nevezte a legjobbjait.

A négynapos versenyen, amelyet elődöntő, döntő rendszerben bonyolítottak le, 21 veszprémi úszó ugrott medencébe.

Balogh János és Hudi Zsanett tanítványai összesen huszonnégy alkalommal jutottak döntőbe, három érmet szereztek, hetvenhat egyéni csúcsot úsztak, és több egyesületi rekordot értek el.

Ezüstérmet szerzett Bánó Viktória 200 háton. Harmadik lett Veisz Dóra 200 háton és Mürkli Márton 1500 gyorson.Negyedik helyezésnek örülhetett Bokrossy Balázs három számban is, 200, 100 és 50 háton is. Szintén negyedik helyen ért célba Bánó Viktória 50 és 100 háton, valamint Veisz Dóra 200 pillangón. Mürkli Márton két számban is ötödikként csapott célba: 400 és 200 gyorson. Veisz Dóra 400 vegyesen, valamint Pintér Ádám 200 háton pedig a hatodik helyezést szerezte meg.

További eredmények. Hetedik helyezett: Hegyháti Zoé 200 vegyes. Nyolcadik lett: Matyikó Marcell 50 gyors, 100 hát és 50 hát. Nagy Boglárka 200 pillangó. Hegyháti Zoé 50 mell, 100 gyors. Kilencedik helyezett: Veisz Dóra 200 vegyes, Pintér Ádám 100 hát, Mürkli Márton 100 gyors. Tizedik hely: Matyikó Marcell 100 hát.