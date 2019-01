A VFC USE második lett a Pápa Kupán

A Schwetzingen győzelmével ért véget a 29. Pápa Kupa utánpótlás-labdarúgótorna, a német csapat a címvédő Veszprém legyőzését követően végzett az első helyen. A házigazdák két csapattal indultak, a kékek hatodikok, míg a sárgák tizedikek lettek.

Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ szervezésében szombaton reggel 9 órakor indult útjára a labda a teremtornán. A szervezők két ötös csoportot alakítottak ki, a körmérkőzéseket követően a helyosztókon a csoportok azonos helyezettjei küzdöttek meg a minél előkelőbb helyezésért. A tornán a Pápai Egyesített Labdarúgó Club két csapattal indult, a kékek hadilábon álltak a szerencsével, így csak hatodikok lettek, míg a sárgáknak be kellett érniük a tizedik hellyel.

– Nem vagyok elégedett a mutatott játékkal – értékelte tanítványai teljesítményét Kun-Szabó Attila, a PELC trénere. – A kék csapat nagyon fegyelmezetlen volt, szinte semmit nem tartottak be azokból a dolgokból, amiket megbeszéltünk, ettől függetlenül akár a döntőig is eljuthattunk volna, két kapushiba a hajrában azonban megpecsételte a sorsunkat. A sárgák hiába lettek utolsók, több pozitívumot láttam, a fiatalabbak is hajtottak, mindent megtettek. Meg kell említeni, hogy a korábbi évekhez képest sok volt a verekedés, a lökdösődés, véleményem szerint jövőre 4+1-es felállást kellene preferálni a mostani 5+1 helyett, hogy a futball nagyobb hangsúlyt kaphasson.

A dobogó harmadik fokáért az Ajka és a Gorlice csapott össze, a bronzérem végül Ajkára került. A döntőben az A és B csoport két győztese, a Schwetzin­gen és a címvédő Veszprém találkozott, a finálét végül nagy csatában 1-0 arányban a Schwetzingen nyerte.

– Egy nagyon nehéz tornán vagyunk túl, ezek a srácok mindössze fél éve játszanak együtt, így nem gondoltam volna, hogy mi leszünk a végső győztesek – foglalta össze a tornát Onur Casilix, a Schwetzingen edzője. – Mindenki nagyot küzdött, a döntőben szerencsénk is volt, de úgy láttam, mi talán jobban akartunk. Nagyon boldogok vagyunk és jövőre visszajövünk megvédeni a címünket.

A díjakat dr. Áldozó Tamás polgármester adta át. A torna legjobb játékosának Varga Bencét látta a versenybizottság, a legjobb kapus különdíja Héninger Bendegúzhoz került. A gólkirályi címet Mensut Bekteshi érdemelte ki, míg a legügyesebb hazai játékos különdíját Toki Máté vihette haza.

A Hernádi Tamás emlékére alapított díjat fia, ifj. Hernádi Tamás idén Szabó Zoltánnak, az FC Ajka edzőjének nyújtotta át. A Pápa Kupa a szokásos pápai önkormányzat-csapatvezetők barátságos labdarúgó-­mérkőzéssel zárult.

A végeredmény: 1. Schwe­tzingen, 2. Veszprémi FC USE, 3. FC Ajka, 4. Gorlice, 5. Losonc, 6. PELC kék, 7. Leinefelde, 8. Barót, 9. Visk, 10. PELC sárga.