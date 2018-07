A VFC USE volt a legjobb a homokon

Arattak a Veszprémi FC USE fiatal hölgyei a megyei strandlabdarúgó bajnokságon, amelyet két korcsoportban rendeztek meg a lányoknak.

A helyszín – ahogyan a fiúknál – ezúttal is a balatonalmádi sportcentrum volt.

Eredmények, U-14-es korcsoport: Veszprémi FC USE A–Veszprémi FC USE B 2:5, Veszprém FC–Balatonfüredi FC 6:0, VFC USE A–Veszprém FC 5:0, VFC USE B–Balatonfüred 5:1, VFC USE A–Balatonfüred 6:2, VFC USE B–Veszprém FC 8:2.

A végeredmény: 1. VFC USE B 6 pont, 2. VFC USE A 5, 3. Veszprém FC 2, 4. Balatonfüredi FC 0.

A gólkirály: Horváth Mercédesz Ilona (VFC USE B) 9 gól.

Az U-16-os korcsoportban: VFC USE A–VFC USE B 4:5, Veszprém FC–Balatonfüredi FC 2:9, VFC USE A–Szabadbattyán 12:2, VFC USE B–Balatonfüred 5:3, Szabadbattyán–Veszprém 2:0, VFC USE A–Balatonfüred 5:1, Szabadbattyán–VFC USE B 0:5, VFC USE A–Veszprém FC 5:0, Balatonfüred–Szabadbattyán 3:0, VFC USE B–Veszprém 9:1.

A végeredmény: 1. VFC USE B 7, 2. VFC USE A 6, 3. Balatonfüredi FC 4, 4. Szabadbattyán 2, 5. Veszprém FC 0.

A gólkirály: Andrónyi Réka (VFC USE A ) 9.