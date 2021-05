A világranglista élére került a pápai dobó

A Németh Pál Dobóakadémia versenysorozatán a Pápai Atlétikai Club kalapácsvetője, Füredi Dániel új egyéni csúcsot ért el, amivel rögtön az U18-as világranglista első helyére került.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

Május első hétvégéjén a Szombathelyi Dobó SE a Sugár úti Atlétikai Centrumban rendezte meg a bajnoki sorozat negyedik fordulóját. A PAC színeiben – több versenyszámban – öten léptek dobókörbe, céljuk az volt, hogy a mérsékelt sikerrel véget érő VEDAC-évadnyitónál jobb eredményekkel rukkoljanak elő.

– Az előző heti pápai versenyhez képest nagyságrendekkel jobban dobtak az atléták – mesélte Varga Patrik, a PAC edzője.

– Már a kezdés is biztató volt, hiszen az első versenyszámban Horváth Áron mindössze kilenc centiméterrel maradt el a legjobbjától. Az ifjúságiaknál Füredi Dániel a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel (67.01). Úgy gondolom – és Dani ebben meg is erősített –, hogy ennél még több van benne, legalább másfél-két méter maradt a kezében. Bizakodó vagyok a jövőt illetően, hiszen Dani a hatkilós szerrel is versenyzett, amivel ugyan 65 méterrel zárt, viszont volt egy 68, 69, valamint egy 69,5 méteres dobása is, amiknél sajnos kilépett a körből, így azok érvénytelenek lettek. Pedig ha ezt meg tudja majd ismételni, akár az észtországi junior Európa-bajnokságra és/vagy a kenyai világbajnokságra is kijuthat.

Varga Patrik többi tanítványáról is elismerően szólt, Magas Dávid megjavította egyéni legjobbját (50.07), Sztupák László a hatkilós (64.00) és a felnőtt szerrel (54.42) is idei legjobb eredményével tért vissza.

Füredi Dániel 76.01 méteres eredménye azt jelentette, hogy a veszprémi Csekő Miklóst megelőzve közel két és fél méterrel vezeti a nemzetközi rangsort. – A technikám megint nem állt össze úgy, ahogy szerettem volna, de az utolsó dobással így is meg tudtam nyerni a versenyt, aminek nagyon örülök, a balul sikerült pápai verseny után szerettem volna bizonyítani – mondta a friss világranglista-vezető, Füredi Dániel.

– Boldog vagyok, hogy sikerült a ranglistán az első helyre ugranom, motivált vagyok, egyre jobb formában érzem magam és várom a következő, székesfehérvári versenyt.