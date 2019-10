A VLS Veszprém végre idegenben is szeretne győzelmet elérni

Idegenben folytatja szereplését mindkét megyei NB III-as labdarúgó-együttes. A harmadik helyen álló Perutz FC a második III. Kerületi TVE-hez utazik, míg a hetedik VLS Veszprém a kilencedik BKV Előre vendége lesz.

Nehéz sorozatot kezd meg a III. Kerületi TVE elleni idegenbeli bajnokival a Perutz FC. Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a második a harmadik helyezettet fogadja.

Ismét nem úgy sikerült a pápai csapat hazai bajnokija, ahogy azt a szurkolók, a játékosok és Lengyel Ferenc elképzelte, a vendéglátók ugyanis hiába szerezték meg a vezetést Szabó Zsolt büntetőjével, a bicskeiek az utolsó tíz percben előbb kiegyenlítettek, majd a 90. percben a győztes találatot is megszerezték.

– Nyerhető meccsen maradtunk alul, hiába uraltuk a találkozót, az ellenfél két megingásunkat könyörtelenül kihasználta. Az elmúlt tizenegy fordulóban mindössze tíz gólt kaptunk, ami szerintem jó, beszédes adat, hogy ebből nyolcat pontrúgásból lőtt ellenfelünk és mindössze kettő született akcióból. Ez is azt mutatja, hogy a szögleteknél, szabadrúgásoknál jobban kell koncentrálunk, a Bicske ellen is egy szabadrúgás és egy sarokrúgás után került a hálónkba a labda. Ez egyrészt azt mutatja, hogy főleg idegenben a zárt, fegyelmezett védekezést jól csináljuk, ugyanakkor ez az adat megmutatja a hiányosságainkat is, amiken dolgoznunk kell.

Mindössze két pont választja el a III. Kerületet és a Perutz alakulatát a tabellán. Kemenes Szabolcs csapata két vereség után múlt héten Sárváron nyerni tudott és ismét ott lohol az Érd nyomában.

A fiatalok mellett Czvitkovics Péter, Bori Gábor, Rajczi Péter, valamint Nikházi Márk személyében NB I-es rutinnal rendelkező, korábbi válogatott futballisták is a fővárosiak csapatát erősítik, így a Perutznak egyáltalán nem lesz könnyű dolga.

– Idegenben eddig jobban ment, ebben bízom most is. Legalább egy pontért utazunk Budapestre, ehhez pedig az kell, hogy zártan védekezzünk, minőségi ellentámadásokat vezessünk, a meghatározó játékosaikat pedig kettőzötten őrizzük. Nem minket nyom az esélyesség terhe, ha a védekezést és a kontrákat meg tudjuk oldani, akár nyerhetünk is – latolgatta az esélyeket Lengyel Ferenc.

A pápaiaknál Hanzl Máté öt sárga lapja miatt nem játszhat. Az összecsapást október 27-én 13.30 órakor rendezik meg.

A VLS Veszprém az előző héten bravúros 3-0-ás sikert ért el a Mosonmagyaróvár ellen.

– Jól kezdtük a találkozót, az első harminc perc a miénk volt, így a vezetést is megszereztük. Utána azonban teljesen megváltozott a játék képe, s ekkor, zömmel pontrúgásból, több lehetőség is volt az egyenlítésre. A szünetben kisebb fejmosást kaptak a srácok, aminek meg is lett az eredménye.A második félidőben már az történt a pályán, amit mi akartunk – összegzett Pető Tamás, a VLS Veszprém szakvezetője.

Vasárnap 13.30 órától az azonos pontszámmal álló, kilencedik helyet elfoglaló BKV Előre együtteséhez látogatnak a bakonyiak.

A fővárosiak pontjaik zömét hazai pályán szerezték. Saját közönségük előtt háromszor győztek, két döntetlen mellett egy vereség a mérlegük.

– Igazi kontracsapattal állunk majd szemben. Kiemelkedő játékosa Balogh Bence, aki nem ismeretlen előttem, hiszen Balatonfüreden dolgoztunk már együtt. A tavalyi NB III-as gólkirály extra képességű támadó, rá különösen figyelnünk kell. Ettől eltekintve a saját játékunkat kell majd játszani. Az utóbbi hetek sormintáját szeretnénk megszakítani (hazai győzelem, idegenbeli vereség), ám ehhez arra lesz szükségünk, hogy támadóink az adódó helyzeteket idegenben is gólra váltsák – magyarázta az edző.

Az ütközeten Pető Tamás nem számíthat Simon Benjáminra, Domján Rolandra, s Felber Patrikra.