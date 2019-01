Ajkán is sokan futottak az új esztendő örömére

Huszadik alkalommal rendezték meg a szilveszteri futást a városban.

A kezdeményezés ötletgazdája 1999-ben Káldi János volt, aki azóta is motorja az eseménynek Ládi Jánossal, a Bakonyi Tájfutók Klubja elnökével együtt, aki idén a verseny lebonyolításáért is felelt. Káldi János elmondta: azért hozták létre a versenyt, hogy a sportot, a futást népszerűsítsék, az óévet elbúcsúztassák, és persze köszöntsék az újat. Jákli Péter sportszervező elmondta, évről évre nő a résztvevők száma. A hideg idő ellenére is szép számban gyűltek össze, 679-en neveztek a megmérettetésre. Hozzátette, hogy ez inkább szabadidős futás, hiszen nem az elsőket díjazzák, hanem a verseny legfiatalabb fiú és leány indulóját, a legidősebb női és férfi résztvevőjét, valamint a legjobb jelmezben futót – mondta a sportszervező.

A tombolasorsolás előtt az erre a napra készült emlékpólóval és jelvénnyel ajándékozták meg Káldi Jánost, Bódai Ibolyát, Győr Sándort, Ládi Jánost, akik korábban életre hívták a szilveszteri futást.

A sorsolás befejezéseként a Schwartz Béla polgármester különdíját sorsolták ki, amely egy okosóra volt.

