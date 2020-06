Akár két napig is bírhatják a tihanyi ultrafutóverseny legjobbjai

Második alkalommal rendezik meg a One Way Ticket Run elnevezésű speciális ultrafutóversenyt a településen. A megmérettetés pénteken kezdődik, és az előrejelzések szerint a legjobbak akár két napon át is a kijelölt pályán lehetnek.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Pénteken kora este, 18 órakor rajtol a 2. Riska – One Way Ticket Run speciális verseny, amelynek résztvevői a Belső-tó mellett kijelölt, hét kilométer hosszú pályán futnak majd. Az esemény különlegessége az, hogy pénteken 18 órától kezdve minden órában rajtol egy-egy hét kilométeres futam. A győztes az lesz, aki a legtovább marad a pályán. Az indulók addig lesznek versenyben, amíg egy órán belül képesek teljesíteni a hét kilométeres pályát. Tavaly 27 órán keresztül tartott a megmérettetés, de idén még ennél is hosszabb és nagyobb küzdelemre van kilátás. A mezőnyben számos remek ultrafutó szerepel majd, olyan sportolók, akik – alvás nélkül – akár két napon keresztül is bírják az ilyen terhelést. A viadal zárt körű lesz, a résztvevőkön kívül (száz indulóban maximálták a létszámot a szervezők) más nem léphet be a versenyközpontba, illetve csak akkor, ha a futók a pályán tartózkodnak. Szombat reggel nyolc óra után a még versenyben maradt (nyilván már jóval kisebb számú) résztvevők segítői már a pálya teljes szakaszán frissíthetik futójukat. A koronavírus-járvány miatt valamennyi induló alapos orvosi ellenőrzésen és lázmérésen esik át a versenyt megelőzően.