Apa a fia ellen harcol az idei Kékszalagon

Csütörtökön rajtolt volna el az idei, 52. Kékszalag, a koronavírus-járvány miatt azonban július 30-ra halasztották el Európa legrégibb és leghosszabb tókerülő vitorlás vetélkedőjét.

Ilyen még nem volt: a Kékszalag sajtótájékoztatóját online tartották és közvetítették. A pandémia miatt a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) úgy döntött, amikor megtehetik, kerülik a személyes kontaktust, így rendhagyó módon rendezték meg a sajtókonferenciát.

A tavalyi megméretést remek csatában a Petrányi Zoltán kormányozta Racing Django nyerte, s most is esélyesként áll majd rajthoz a katamarán.

Petrányi Zoltán elmondta, a karanténidőszakban fiával együtt, közösen edzettek, s ezek a tréningek olyan jól sikerültek, hogy úgy döntöttek, az ifjabbik Petrányi is megméreti magát a Kékszalagon egy X40-es katamaránnal.

– Érdekes kihívás lesz, de szerintem a vacsoránál otthon megbeszéljük majd az élményeket – mondta a kormányos nevetve.

Petrányi és csapata évek óta a legjobbak között harcol a Kékszalagon, 2012-ben második, 2015-ben pedig az ötödik helyen zárt, míg a tavalyi győzelem felejthetetlen élmény marad mindannyiuk számára. Akkor a Racing Django 15:37 óra alatt ért körbe.

– Szerintem nagyjából tíz hajó is esélyes a végső sikerre, ezért úgy gondolom, nagyon kemény küzdelem előtt állunk. Biztosan csak apróságok döntenek majd a végső győztes javára – hangsúlyozta.

Hozzátette, az idén a legnagyobb európai tókerülő viadalokat, mint például a Genfi-tavi Bol d’Or Mirabaudot, törölték vagy elhalasztották – ahogy a Garda-tavi Centomigliát is szeptemberre tették át. Ezért Petrányi szerint a tókerülő specialisták számára komoly célpont lehet az idei Kékszalag.

Holczhauser András, az MVSZ főtitkára abban bízik, hogy az idén is legalább 550–600 hajó alkotja majd a mezőnyt, amely július 30-án 9 órakor rajtol el Balatonfüredről. Ha minden jól megy, a díjkiosztót augusztus 1-én 18 órakor tartják meg.