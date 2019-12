Aratott a Szilágyi DSE a C jelű futsalcsoport első fordulójában

Az U15-ös korcsoportban szereplő lányoké és az U20-as fiúké volt a terep a futsal téli torna legutóbbi játéknapján. A sorozatban ezúttal összesen öt csoportban rendeztek mérkőzéseket.

Az U15-ös hölgyek B jelű csoportjában az első játéknapot tartották.

A csapatok Veszprémben, a II. János Pál Sportcsarnokban léptek pályára.

A VFC USE százszázalékos mérleggel zárta a fordulót, megelőzve a hatpontos Szabadbattyánt, a hárompontos PELC-et és a pont nélkül végző Szerecsenyt.

Az U20-as fiúk A csoportjában, a tihanyi sportcsarnokban három együttes küzdött meg egymással.

Az első kör első meccsén a balatonfürediek nyerték meg a szomszédvári derbit, a BUSC a Szentantalfát is magabiztosan győzte le, a Tihany három ponttal zárt.

A B jelű négyes nyitányán igazi gólzápor volt, végül az Úrkút SK és a Magyarpolány fej fej mellett, egyaránt hét ponttal végzett. A házigazda TIAC VSE három pontot gyűjtött, a Kristály pedig inkább tapasztalatokat.

Veszprémben, az egyetemi munkacsarnokban léptek pályára a C csoport alakulatai. A Szilágyi DSE nagyon magabiztosan teljesített, mind a három meccsét megnyerte, méghozzá úgy, hogy összesen 54 gólig jutott és csak három találatot kapott. Az első fordulót követően a Gyulafirátót áll a második helyen, megelőzve a Nemesvámost és a Zircet.

A D jelű trió nyitányán, a várpalotai Gál Gyula Sportcsarnokban az Almádi „elkapta a VFC USE-t. A VBSK-t mindkét csapat könnyedén fektette két vállra.

Eredmények, U15 leány futsal téli torna, B csoport: Pápai ELC–Veszprémi FC USE 0-3, Szerecsenyi SE–Szabadbattyán KSE 1-8, Pápai ELC–Szerecsenyi SE 5-1, Szabadbattyán–VFC USE 2-6, Pápai ELC–Szabadbattyán 2-5, Szerecsenyi SE–VFC USE 1-12.

U20, fiúk, A csoport: Tihanyi FC–Balatonfüredi USC 0-8, Balatonfüredi USC–Szentantalfa 9-1, Szentantalfa–Tihanyi FC 1-6. B csoport: Úrkút SK–Ajka Kristály 7-3, Magyarpolány SE–Tapolca 8-0, Úrkút SK–Magyarpolány SE 3-3, Tapolca–Ajka Kristály SE 12-1, Úrkút SK–Tapolca 3-2, Magyarpolány SE–Ajka Kristály 18-3.

C csoport: Szilágyi DSE–Nemesvámos 15-0, Gyulafirátót–Zirc 6-3, Szilá­gyi–Gyulafirátót 22-1, FC Zirc–Nemesvámos 4-5, Szilágyi–Zirc 17-2, Gyulafirátót–Nemesvámos 16-1.

D csoport: VFC USE–Balatonalmádi SE 3-5, Balatonalmádi SE–Várpalotai BSK 11-0, VFC USE–Várpalotai BSK 27-0.

A soron következő hétvégén az U20-as leánycsoport csapatai lépnek pályára. A most bemutatkozó mezőnyt négy együttes (Pápai ELC, Veszprémi FC USE, Balatonfüredi FC, FC Ajka) alkotja, az első forduló szombaton délelőtt kilenc órakor kezdődik Veszprémben, az egyetemi munkacsarnokban.

A részletes program, párosítások: Pápai ELC–VFC USE, Balatonfüredi FC–FC Ajka, PELC-Balatonfüredi FC, FC Ajka–VFC USE, PELC–FC Ajka, Balatonfüredi FC–VFC USE.

A futsal téli torna nagyüzeme ezt követően, januárban folytatódik. A sorozatban az U9-es korcsoporttól egészen az U20-asig szerepelnek csapatok, amelyek megyénk különböző helyszínein lépnek pályára összesen harmincnyolc csoportban.