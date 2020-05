Átalakul a szakmai rendszer a füredieknél

Az edzői feladatok után egy összetettebb munka hárul Kis Ákosra a Balatonfüredi KSE-énél. A kézilabdaklub átalakuló szakmai struktúrájában sportigazgatóként tevékenykedik majd a szakember.

Kis Ákos még játékosként érkezett Balatonfüredre, ahol az utóbbi időben sikeres edzővé vált, és az utánpótlásképzés egészét tekintve is komoly érdemeket szerzett. Ő irányította a BKSE serdülő egyes csapatát, valamint az NB II-ben szereplő U23-asokat, emellett segítette Kárpáti Krisztián utánpótlás-szakágvezető és az NB I/B-s együttes vezetőedzőjének a munkáját.

Ahogyan arról már beszámoltunk, a balatonfüredi egyesülettől nyáron Csoknyai István, az NB I-ben szereplő első csapat szakvezetője mellett Kárpáti Krisztián is távozik. Sokféle változás lesz a klubnál, amely országos akadémiát is működtet majd. Az új rendszerben Kis Ákos amolyan szakmai/sportigazgatói feladatokat lát el.

– Legfőképp a szakmai munka egységes keretbe foglalása, a stábokkal való mindennapi együtt dolgozás, a keretek kialakítása, menedzselése a feladatom. Mindezt természetesen az elnökség útmutatásával, támogatásával tudom csak végrehajtani, az általuk kitűzött célok elérése csak így biztosítható – nyilatkozott új munkakörével kapcsolatban a BKSE honlapjának Kis Ákos. A szakedző elárulta, tovább képzi magát, a mesteredzői kurzust Spanyolországban szeretné elvégezni. A jövőben ugyanis újra el tudja magát képzelni a kispadon, de természetesen a mostani munkájában is kamatoztathatja a tréneri tudást.

Kis Ákos szorosan együttműködik majd a klub edzőivel. – Csak a szakmai stábokkal együtt élve, dolgozva lehet sikeres a munkám, csak velük közösen lehet a füredi kereteket kialakítani és a lehető legtöbbet kihozni belőlük. Ez a feladatom, és talán abban tudom őket a legjobban segíteni, hogy belülről átélve mindent, de eggyel hátrébb állva olyanokat is meglátok, amik a meccsek hevében, a kispadról talán nem mindig vesz észre az ember. Ez egy csapatmunka, együtt sírunk és nevetünk.

A szakember elmondta, a szakmai stábok kialakítása folyamatban van. Mindenesetre a felnőtteknél már megvan az új struktúra, György László lesz a vezetőedző, Imre Vilmos pedig az első számú segítője. A kapusokért továbbra is Szathmári János felel majd, de nemcsak a felnőtteknél, hanem az utánpótlásban is, az ő munkájába Komendánt Endre kapcsolódik be. A stáb tagja marad Zubjuk Igor, Lelkes Gábor lesz a technikai vezető. Az akadémiai képzésben már biztos a helye Török Lajosnak és Székely Kristófnak. Megtudtuk, a névsor még messze nem teljes.

Mint ismeretes, a Magyar Kézilabda Szövetség befejezettnek nyilvánította 2019/2020-as küzdelmeket, az egyelőre nem ismert, hogy mikor, milyen feltétek mellett indul az új szezon.