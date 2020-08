Átúszta a Balatont a veszprémi kerekesszékes fiú

A Veszprémi Úszó Klub tagja, a 11 éves mozgássérült Birnbauer Botond sikerrel vette az akadályt, szombaton átúszta a Balatont.

Botond edzője, Hencsei László úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a születése óta tolószékkel közlekedő fiatal fiúval már tavaly beszéltek az átúszás lehetőségéről, hiszen Botond öt éve edz és vágyott már a megmérettetésre.

Idén pedig annál is inkább, hiszen eddig ez volt az idei első lehetőség, hogy próbára tegye magát. Elégedett a teljesítményével, 2:23 óra alatt gyűrte le az 5,2 kilométeres távot, leginkább gyorsúszásban. Ugyan mind a négy úszásnemet gyakorolja, ha a pillangó esetében van is némi erősíteni való, mégis kedvence a gyors. Botond hetente ötször edzett, a csopaki strandon két-három alkalommal készült az átúszásra, alkalmanként másfél órát is a vízben töltve. Az átúszáson Kálmán Péter, az úszóklub egykori versenyzője kísérte, de vele már le is úszta ezt a távot egy alkalommal a veszprémi Március 15-e úti uszodában.

Botond az átúszás előtti éjjel már keveset aludt, izgult a megmérettetés miatt, a helyszínen lakóautóban töltötte az éjszakát.

Reggel reggelizett, úgy vágott neki a távnak. Zavarta a keleti, délkeleti szél, a hullámok, de a víz és a levegő hőfoka jó volt, örömmel úszta le a távot. A boglári célban ott izgult Botond sikeréért a családja és a barátai.

A siker inspirálhatja más teljesítmények elérésére is, hiszen bár kategóriájában felnőtt országos bajnoki címet szerzett hátúszásban, elmaradtak az idei országos bajnokságok, márpedig nagy célja az olimpiára való kijutás.

Addig is sokat edz és ha teheti, kézzel hajtható kerékpárján teker, vagy a család kutyájával játszik, hiszen nagyon szereti az állatokat.

A szervezők szerint évről évre nő a Balaton-átúszásra jelentkezők száma, amellett a kezdetekhez képest jelentősen megnőtt a nők részvételi aránya az átúszáson, az utóbbi években már a résztvevők több mint harmada nő. Egyre több a gyermek indulók száma is, ők minden esetben szülői kísérettel vághatnak neki a távnak.

Az egyre jobb időeredmények azt jelzik, hogy a Balaton-átúszás ízig-vérig szabadidősport-esemény, a teljesítés, az élmény és az egészségért való mozgás a fontos a résztvevők számára.

Az elmúlt 38 alkalommal számos híresség is teljesítette a távot, sportolók, politikusok, közismert személyiségek tettek eleget a kihívásnak.

Úszott például több alkalommal Kovács Kokó István, az átúszás nagykövete, világ- és olimpiai bajnok ökölvívó, aki alig több mint két óra alatt szokta teljesíteni a távot és mint mondta, szívesen állt egy olyan kihívás mellé, melynek egyik elsődleges célja az egészséges életmód előmozdítása. Átúszta már a tavat Gergely István vízilabdázó, valamint a Balaton-átúszás két vízilabdázó nagykövete, Székely Bulcsú egyszeres és Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok.

Több, 80 év feletti veterán úszó teljesíti évről évre a távot a férfiak és a hölgyek körében egyaránt, de a mozgássérültek közül ugyancsak sokan legyőzik korlátaikat a Révfülöp–Balatonboglár távon.

A szakértők szerint azonban nem ajánlott edzés nélkül nekivágni az 5,2 kilométer teljesítésének, aki jövőre szeretné átúszni a tavat, az már most elkezdhet edzeni.

Fontos, hogy ne csak uszodai körülmények között, hanem szabad vízben is gyakoroljanak, hiszen a hullámzással, széllel, napsütéssel sok esetben meg kell birkózni a Balatonban.