Az Ajka győztesen zárta a felkészülést

A hétvégén több edzőmérkőzést is vívtak a megyei csapatok. Az NB III-as FC Ajka utolsó felkészülési találkozóján lépett pályára, míg a megye I-es VLS Veszprémnél még több próbázó is akadt, a keret még nem alakult ki.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

FC Ajka–Dunaújváros 2–0 (1–0)

Ajka, 100 néző. V.: Szilasi. FC Ajka: Horváth D. – Kalász (Köles), Pákai (Kenderes), Kovács G. (Csemer), Bonivárt (Erdei) – Pavliczky (Csizmadia), Nagy E. (Kovács Á.), Molnár (Illés) – Nagy K. (Oláh), Major (Horváth P.), Tóth (Markó). Edző: Schindler Szabolcs.

A 24. percben Pavliczky szerzett harcosan labdát, bár már úgy tűnt, szerelni tudják, ő azonban kapura tudott lőni, a lövését csak a gólvonalon túlról tudták menteni a védők, 1–0. A 81. percben Markó remekül ugratta ki Horváth P.-t, aki higgadtan helyezett a bal alsó sarokba 10 méterről, 2–0.

Ezúttal a közép csoport negyedik helyezettje volt az FC Ajka vendége. A mérkőzés összképét tekintve teljesen megérdemelt az FC Ajka győzelme, hisz Horváth D. kapusnak mindössze egyszer volt szüksége minden tudására, míg a másik oldalon, a tavasszal még Ajkán védő Pokorninak háromszor is bravúrra volt szüksége.

Az ajkaiak ezzel befejezték edzőmérkőzéseik sorozatát az augusztus 4-ei rajt előtt, csak magasabb osztályú csapatoktól szenvedtek vereséget, az NB III-as ellenfeleket viszont valamennyit legyőzték.

Schindler Szabolcs: – Szervezetten játszó, jól védekező csapat ellen játszottunk, akiket elég nehezen lehetett feltörni. Pozitívum, hogy mindkét félidőben a gólokon kívül is voltak gólszerzési lehetőségeink.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

VLS Veszprém–Tamási 4–1 (2–0)

Veszprém: Kis T. – Domján, Dobsa, Felber, Gunther – Gálfi, Vas, Gulyás, Benczés – Molnár, Szabó. Edző: Pető Tamás.

Gólszerző: Gálfi, Molnár, Szabó, Kelemen, ill. Eugene.

Erős, jó nevekből álló ellenfelet fogadott a VLS Veszprém, a Tamási keretében többek között három egykori NB I-es játékos is helyet kapott.

A VLS domniált, főleg az első félidőben és a második játékrész elején. Ez gólokban is megmutatkozott, hiszen a vendéglátó 4–0-ra elhúzott és a Tamási csak a hajrában egy tizenegyesből tudott szépíteni.

Pető Tamás: – A találkozó remekül szolgálta a felkészülést. A védekezésünk nagyszerűen működött, de támadásban van még mit javítanunk, hiszen a négy rúgott gólunk mellett még három százszázalékos ziccert is elhibáztunk.

BFC–Szentlőrinc SE 3–3 (1–2)

Kiváló erőfelmérő volt a jó képességű NB III-as vendégekkel lezajlott felkészülési mérkőzés a tavalyi megyei I-es bajnoknak. A Balatonfüredi FC egyáltalán nem vallott szégyent.

Füredi góllövők: Imrik, Mód B, Szentiványi.