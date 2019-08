Az Ajka Kristály együttesénél másik trénert neveztek ki nyáron

A hét végén elrajtoló MTD Hungária megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó beharangozójában ezúttal a Balatonalmádi, a Balatonfűzfő, az Ajka Kristály, valamint a Tapolca mestereit kérdeztük az elképzeléseikről.

Balatonalmádi

Az előző idényben elég egységes csapat benyomását keltette a Balaton-parti együttes, amelynek egyik legfőbb erénye az volt, hogy idegenben és hazai pályán hasonló teljesítményt nyújtott.

Kozma Csaba: Július második hetében kezdtük meg a felkészülést, heti négy edzéssel és egy hétvégi tesztmeccsel. A tréningek látogatottsága a nyárhoz képest megfelelő volt. A csapatunk magja egyben maradt. Fő célkitűzésünk ezekben a hetekben az volt, hogy a két saját nevelésű játékosunkat, Sánta Szabolcsot és Sági Tamást beépítsük rendszerünkbe. A pontvadászatban szeretnénk az első nyolc hely egyikén végezni. A Gyulafirátóttal kezdünk, sajnos az előző bajnokságból áthozott piros lapok miatt három meghatározó játékosunkra, Burcsikra, Hofferre és Lászlóra nem számíthatok, de a keretet így is alkalmasnak tartom a sikeres rajtra.

Távozott: Károlyi Zsombor, Horváth Patrik.

Érkezett: Reizinger Bence, Sevinger Zsolt, Zanathy Péter, Mátyás Róbert.

Fűzfői AK

A hátunk mögött hagyott szezon nem úgy sikerült a fűzfőieknek, ahogy azt előzetesen eltervezték, hiszen a középmezőny helyett mindössze a tizenkettedik helyen, az alsóházban zártak. A nyáron távozott a kispadról Horváth Ferenc, a helyét az ötszörös válogatott Csucsánszky Zoltán vette át.

Csucsánszky Zoltán: Mind­két félnek, nekem és a csapatnak is remek kihívás lesz a közös munka. Remélem, az új impulzusok rám és a társaságra is jó hatással lesznek. Az első benyomások rendkívül pozitívak, kitűnő körülmények között, 18-20 fő részvételével zajlott a heti két, három gyakorlás. Vannak még hiányosságaink, s valószínűleg lesznek még vereségeink is, de ezekből is erőt kell merítenünk, hogy egyre feljebb juthassunk. A mezőny még ismeretlen előttem, célom a jó öltözői hangulat kialakítása. Mindent egybevetve a középmezőny elején szeretnénk végezni.

Távozott: Pálfi Róbert, Szalai László, Kovács Kálmán.

Érkezett: Dobai István, Lengyel György, Magda Dávid, Koltai Tibor, Mári Milán, Mód Balázs, Gimes Péter, Szalai István, Reznyák Patrik.

Ajka Kristály

Új edzőpárossal vág neki a 2019/20-as évadnak az Ajka Kristály alakulata. Sipos Tamást Szabó Zoltán váltja, mellette Jenei Gyula pályaedzői teendőket lát el.

Szabó Zoltán: Július 1-jével focicipőt húztunk, heti három gyakorlás plusz egy edzőmérkőzés szerepelt a programunkban. Igyekeztünk a edzéseket olyan időpontban kezdeni, amely azoknak is megfelelt, akik napközben munkájukat végezték. Más játékrendszert próbáltunk elsajátítani, s az igazolásainkat is ehhez alakítottuk. Erősödtünk hátul, és remélhetőleg ez a kapott gólok számában is érezhető lesz. Nem titok, hogy ezúttal szeretnénk dobogóra állni, és az új évadban igyekszünk elkerülni a pontlevonásokat.

Távozott: Orbán Tamás, Primusz Márk, Udvardi Márk.

Érkezett: Bakó Roland, Král Lívió, Magyar Patrik, Györkös Bence.

TIAC VSE

Az előző szezonban újonc Tapolcának két csapatot sikerült maga mögé utasítania a tabellán, így megőrizte élvonalbeli tagságát.

Dobján Krisztián: Fe­le­más­ra sikerült a felkészülésünk, négy hetet szántunk rá, de az első másfél hétben nagyon kevesen voltunk az idénymunkák és az iskolai kötelező gyakorlatok miatt. A következő két hét edzéslátogatottsága és az ott elvégzett munka már jó volt, aztán a fennmaradó időben megint létszámgondokkal küszködtünk. Szerettük volna az első fordulót elhalasztani, mert nagyon kevesen vagyunk, sajnos nem jött össze, így nem az optimális összeállításban, de pályára lépünk a hét végén. Amikor végre teljes lesz a keretünk, akkor szerintem képesek leszünk a középmezőnyben végezni.

Távozott: Kovács Marcell, Molnár Zsolt.

Érkezett: –.