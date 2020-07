Az ajkai hölgyek a harmadik helyet szerezték meg az erős mezőnyben

Harmadik helyen végzett az ajkaiak NB II-es női labdarúgócsapata a Balatonlellén megrendezett strandfocibajnokságon.

Az FC Ajka nyári felkészülésébe illesztette ezt a programot, amely nem mellesleg komoly kihívásnak ígérkezett.

A kétnapos tornán 12 csapat lépett homokra, s az NB II.-es gárdákat felvonultató mezőnyben ott volt az első osztályú Kelen SC is. Az ajkaiak mellett megyénket a Balatonfüredi FC is képviselte a megmérettetésen.

A csapatok csoportküzdelmekkel kezdték a versengést. Az FC Ajka – amely a Kalafa SE-t és az FC Gyömrőt kapta a sorsoláson – százszázalékos teljesítménnyel tudta le a kört, az együttes nagy akarással és küzdeni tudással játszott, s egységes focit bemutatva lett csoportelső. A Kalafa SE 5-1 arányban maradt alul, ugyan a Gyömrő kétszer is vezetett a zöld-fehérek ellen, összességében nem volt kérdés, mely csapat a jobb (8-4).

A balatonfüredieknek nem volt szerencséjük a sorsolással, a favorit Kelen SC-vel kerültek egy csoportba, és második helyen végeztek a harmadik Nagymágocs előtt.

A csoportelsők kerültek a négyes döntőbe, azaz harcolhattak meg a végső sikerért.

– Az első napról áthozott küzdeni akarás, harcosság, határozottság kitartott, és jó kapus teljesítménynek is köszönhetően döntetlenre hoztuk a találkozót a tapasztaltabb, több éve a strandlabdarúgásban részt vevő Üllés SE ellen. Jött a háromperces hosszabbítás, majd pedig a büntetők. A mieink jobban teljesítettek, két pontot kaptunk, ellenfelünk egy egységgel gazdagodott. Az erőviszonyokat látva joggal reméltük, hogy esélyünk van a harmadik hely megszerzésére – számolt be lapunknak a második napon rendezett helyosztó kezdéséről Gyenese Csaba, az FC Ajka női szakágvezetője.

– A döntő további két mérkőzésén is megmaradt a küzdeni akarás, a játék jellegéből, és némi tapasztalatlanságból adódóan azonban több játékosunknál kisebb sérülések jelentkeztek. Ugyanakkor mind­két találkozón rendkívül jól, döntetlenre álltunk az első félidőben. A Kelen ellen a vezetést is sikerült megszerezni. Az ellenfelek fizikai fölényben voltak velünk szemben, s a játéktudatosságban is erősebbek voltak. Így is sikerült jó eredményeket elérnünk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre – összegzett a szakember.

Sipos Tamás vezetőedző a következőképp értékelte a strandbajnokságot: – A játék mellett a tisztes helytállás volt a cél, ezt bőven felülírta a csapat a harmadik hellyel. Főleg úgy, hogy az első helyezett a nagypályán NB I-es Kelen SC, a második pedig az NB II. nyugati csoportjának bajnoka lett. A hölgyek minden tekintetben a maximumot hozták egy számunkra ismeretlen közegben is. A kétnapos viadalon bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül zártunk a NB II-es nagypályás bajnokságban a negyedik helyen.

A balatonfürediek a hatodik helyen fejezték be a megmérettetést.

Az FC Ajka eredményei: FC Ajka–Kalafa SE 5-1, gólszerzők: Hannig Viktória, Szájli Tímea, Schultz Athina, Ferencz Brigitta (2).

FC Ajka–UFC Gyömrő 8-4, g.: Schultz, Ferencz, Tamás Kovács Bernadett (2), Szájli, Pál Boglárka, Kovács Nikolett, Simon Ivett.

A négyes döntőben: Üllés SE-FC Ajka 4-4 (1-1), büntetőkkel: 2:3, g.: Simon 2, Hannig, Szájli.

FC Ajka–Lidércek 1-3, g.: Bozsoki Klaudia.

Kelen SC–FC Ajka 6-1, g.: Schultz.

Esélyeshez méltóan magabiztosan nyerte a Kelen SC csapata a bajnokságot. A favorit az első napon az A csoportból kapott gól nélkül jutott be a négyes döntőbe, a második helyen a Balatonfüred, a harmadikon pedig a Nagymágocs végzett.

A B csoportban a fiatal koruk ellenére rutinosnak számító Lidércek együttese lett a befutó, a második Sopron és a harmadik Csepel UP SE előtt.

A C csoportban az Üllés SE szerezte meg az első helyet, a harkányiak lettek a másodikak, a Complexpress-Metis NFC II. pedig két vereséggel az utolsó.

A végeredmény: 1. Kelen SC, 2. Lidércek, 3. FC Ajka, 4. Üllés SE, 5. Kalafa, 6. Balatonfüred, 7. Harkány, 8. Sopron SC, 9. Csepel UP SE, 10. FC Gyömrő, 11. Complexpress-Metis NFC II, 12. Nagymágocs.

A különdíjasok. A legjobb kapus: Erős Evelin (Kelen).

Gólkirálynő: Szabó Bernadett (Lidércek), 11 találattal.

Legjobb játékos: Ács Krisztina (Kelen).

Legjobb játékvezető: Németh Dóra.