Az ajkai Kis Gergő tizenkét évvel ezelőtt nyert Európa-bajnoki címet

Kis Gergő első sikerét a felnőttek között tizenhat évesen érte el, kvalifikációt szerzett a 2004-es athéni olimpiára, ahol 1500 gyorson állt rajthoz, és ott végül a huszonharmadik helyezést érte el.

A 2005-ös ifjúsági Európa-bajnokságon kortársai között viszont már sikerült az éremszerzés: 200 pillangón arany-, 400 vegyesen és 1500 gyorson pedig ezüstérmet vehetett át.

Egy év múlva már a felnőttek között, a debreceni rövid pályás Európa-bajnokságon mutathatta meg tehetségét, 1500 gyorson második helyen, 400 gyorson harmadikként végzett.

Szép eredményekkel érkeztünk el a 2008-as esztendőhöz: ebben az évben Európa-bajnokságot és olimpiát is rendeztek.

Márciusban Eindhovenben tartották a kontinensvetélkedőt, ahol Farkas András tanítványa 800 és 400 gyorson állt rajtkőre. Előbbi számot első alkalommal rendezték meg az Eb-k történetében.

Európában az első és eddig egyetlen is címmel jelent meg lapunk hasábjain a beszámoló a 800 méteres gyors döntőjéről.

„Az ajkai Kis Gergő a felnőttek között is beúszta magát a világ élvonalába! A húszesztendős sportember szenzációs hajrával nyert 800 méteres gyorsúszásban” – számoltunk be a bajnoki diadalról.

Ez a szám először szerepelt az Európa-bajnokságon, így Kis Gergő fantasztikus győzelmével sporttörténelmet írt. Ráadásul tette ezt új magyar rekorddal, 7:51.94 perces idővel.

„Hatszáz méternél már tudtam, hogy nagy baj nem lehet – értékelt Farkas András, az ajkai mester, aki a helyszínen szorított tanítványáért. – Pedig Gergő nem volt csúcsformában, de az megint bebizonyosodott, hogy igazi sportember. Plusz Európában, de a világon is kevesen képesek olyan hajrára, mint ő” – hangsúlyozta a mester.

Kiderült, a rajt előtt csak annyit mondott tanítványának, a végső ötvenen vegyen egy nagy levegőt és delfinezzen, amíg bírja. De aztán erre nem volt szükség, mert Gergő korábban eldöntötte a versenyt.

Gergő anyukája éppen dolgozott a finálé idején, amikor folyamatosan csengeni kezdett a telefonja.

„Előzőleg a harmadik helyre számítottunk, de az előfutam után már gondolatban is fényesedett az érem – vallotta be Kis Ildikó. – A győzelem után rengeteg gratulációt kaptunk, köszönjük mindenkinek.”

Az édesanya elárulta, rántott hússal, hasábkrumplival és almapaprikával várták a bajnokot. Mellé pedig édességgel készültek, minden mennyiségben.

Kis Gergő is nyilatkozott: „Ötszázötvennél gondoltam, hogy megpróbálok elúszni a mezőnytől – mesélte élményeit az új Európa-bajnok. – Ez tökéletesen bejött. Az országos bajnoki címek, ifi Eb, majd rövid pályás kontinensbajnokság érmei után ez a felnőttarany kerül otthon a legmagasabb polcra. Most lesz három nap pihenőm, aztán megint éles »bevetés«: a 400 vegyesen négyen (Cseh, Kerékjártó, Verrasztó) harcolunk a két olimpiai helyért. Eddig második vagyok, de nem árt odafigyelni, hisz nemzetenként csak ketten lehetnek ott Pekingben.”

A kínai olimpián aztán 400 vegyesen a pontszerző és előkelő hatodik helyen végzett, 1500 gyorson a 19. lett. A 4×200-as gyorsváltóval nem jutottak be a magyar rekord ellenére sem a döntőbe.

Négy év múlva újra az olimpián

Kis Gergő a következő években újabb rekordokkal és érmekkel gyarapította eddig is szép kollekcióját. A 2009-es vébén 400 gyorson magyar csúccsal jutott a döntőbe. A fináléban aztán hatodikként érintette meg a falat. Ötödikként végzett 400 vegyesen, 200 vegyesen pedig nyolcadik lett. 2011. júniusában új országos rekordot ért el 1500 gyorson, ami egyben az olimpiai kvalifikációt is jelentette számára. A világbajnokságon 800 és 1500 méteren bronzérmet vehetett át. Egy év múlva az Eb ismét jól sikerült számára, 800-on fel is állhatott a dobogó tetejére. A londoni olimpián 400 gyorson ért el nagyszerű hatodik helyezést, 1500-on megint 19. lett.

Ezután Dubajba, majd az MTK-hoz szerződött.