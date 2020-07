Az ajkaiak több fiatal játékost is kipróbáltak a felkészülési találkozón

Az NB II következő szezonjának újonca, a Szentlőrinc otthonában lépett pályára szombaton az FC Ajka másodosztályú labdarúgócsapata. A hazaiak nyerték meg az edzőmeccset.

A mezőny újonca, az NB III-ból idén feljebb lépő Szentlőrinc ellen lépett pályára felkészülési találkozón szombaton az FC Ajka NB II-es labdarúgócsapata.

Az első félidő csak helyzeteket hozott, gólt nem, egyik csapat sem tudta kihasználni lehetőségeit.

Szünet után nagy elánnal kezdett az FC Ajka, amely egy komoly helyzet, majd egy kapufa után megszerezte a vezetést. A 48. percben szögletet végeztek el a vendégek, a labda egy szentlőrinci játékos hátáról pattant be a hazai kapuba, 0-1. Beleerősített a házigazda, amely több helyzetet is kidolgozott, a 68. percben pedig egyenlítenie is sikerült: Sili passzolt be a labdát a jobb alsó sarokba, 1-1. A 71. percben már a Szentlőrincnél volt az előny: Soltész labdavesztése után Harsányi volt eredményes, 2-1. A 82. percben született meg a meccs utolsó gólja, Vajda Balogh kapust kicselezve helyezett a hálóba, 3-1.

Kis Károly: – Nagyon nehezen lendültünk játékba, rosszul kezdtük a találkozót. Fokozatosan feljavultunk, majd a második félidőben megszereztük a vezetést. Ezután azonban sokszor kinyíltunk és az ellenfél kihasználta a hibáinkat. Több fiatal játékos kapott ma lehetőséget és pozitív, hogy valaki élt is a lehetőséggel.

Az FC Ajka szerdán (19.00) az NB I-es Budapest Honvédot fogadja.