Az ajkaik vitték haza az aranyérmet

Újabb győzelmet szerzett az FC Ajka NB III-as labdarúgó-együttese.

FC Ajka–III. Ker. TVE 3-1 (0-0)

Ajka, 800 néző. V.: Derdák. FC Ajka: Balogh M. – Köles, Pákai, Csaba, Csemer – Csizmadia (Major 76.), Illés (Kalász 41.), Kenderes, Horváth P. (Markó 84.) – Oláh, Nagy K. Edző: Schindler Szabolcs. III. Kerületi TVE: Jeszenszky – Huszty, Erdei, Radnó, Hídvégi (Sorecz 46.) – Rabatin, Petneházi, Szalai (Hámori 67.) – Szász (Kürti 70.), Borvető, Kaszai. Edző: Gál István.

Ajkai támadásokkal indult a mérkőzés. Tízpercnyi mezőnyfölény után Nagy Krisztián 17 méteres szabadrúgását hárította nagy bravúrral Jeszenszky a bal sarok elől.

A 24. percben Horváth Péter vállalkozott távolról lövésre, 30 méteres bombáját azonban Jeszenszkynek sikerült kitornáznia a bal sarokból. A fővárosi kapusnak akadt még dolga: előbb lábbal hárított Oláh elől, majd Horváth szabadrúgását védte.

A szünetben a 2004/05-ös és a 2006/07-es bajnokcsapatot köszöntötték a klub vezetői. Mindkét alkalommal az NB III-as pontvadászatban szereztek aranyérmet az együttesek és jutottak fel a második vonalba. Utóbbi gárda kilenc évig szerepelt az NB II-ben.

A második félidő is ajkai támadásokkal kezdődött, a 47. percben Pákai indította Nagy Krisztiánt, Jeszenszky azonban ezúttal is a helyén volt. Az 58. percben a vendégek is gólhelyzetbe kerültek, Huszty tíz méterről azonban a léc fölé lőtt.

A 70. percben megtört a jég, egy szögletvariáció után Csemer kapu elé lőtt labdáját Pákai a hosszú sarok irányába fejelte, Csizmadia jól érkezett és a hálóba bólintott, 1-0.

A 76. percben sikerült növelni az előnyt, miután Csemer jobbról remekül belőtt szögletét Csizmadia fejjel juttatta a kapu jobb oldalába, 2-0.

A 79. percben Jeszenszky ismét bizonyíthatta jó formáját, Horváth Péter 20 méteres lövését tette ártalmatlanná.

A 87. percben a két cserejátékos, Major, Markó volt a labda útja, utóbbi nagyszerűen gurított Oláh elé, aki igazítás nélkül, 16 méterről lőtt a kapu jobb oldalába, 3-0.

A 89. percben bal oldali vendégtámadás után Csaba kezezett a tizenhatoson belül, tizenegyes. A büntetőt Kaszai értékesítette, 3-1.

Végig az FC Ajka irányította a játékot, csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg az első gól. Erre 70 percig kellett várni, ezt követően csak a gólkülönbség aránya volt kérdéses.

Schindler Szabolcs: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy szervezett csapat a III. Kerület. Meddő fölényben voltunk végig, de igazi helyzetet az első félidőben nem tudtunk kialakítani. A 70. perctől azonban felőröltük ellenfelünket. Gratulálok a csapat egész éves teljesítményéhez, köszönjük szurkolóink támogatását.

A lefújást követően az 1986/87-es évadban NB III-as bajnokságot nyert ajkai alakulatot köszöntötték, amely ezt követően az egycsoportos NB II-ben szerepelt. Az ajkai vezetők nem feledkeztek meg arról, hogy ekkor még Ajka Hungalu névvel szerepelt a csapat, és ilyen feliratú pólóval ajándékozták meg a játékosokat.

Majd ezt követte a fieszta, a 2018/19-es bajnokcsapat köszöntése. Durrantak a pezsgők, szállt a konfetti. A közönség szinte teljes létszámban kitartott az eredményhirdetés végéig.