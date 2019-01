Az asztaliteniszezők idén is sikereket remélnek

Remek ősz után ígéretes tavasz elé néz a Veszprémi Asztalitenisz SE, amelynek összesen öt csapata van versenyben a különböző felnőtt bajnokságokban, ezzel párhuzamosan az utánpótlásra is kiemelt figyelmet fordít a klub

.

A Veszprémi ASE az elmúlt idényben megnyerte a megyei bajnokságot, a 2018/2019-es szezonban pedig már az NB III-ban vitézkedik a társaság. Nem túlzás a vitézkedés, ugyan a célkitűzés a stabil középmezőny volt, a csapat százszázalékos mérleggel vezet csoportjában. A játékos-edző Felleg Gábor szintén hibátlanul teljesített az első fél évben, az együttes legnagyobb bravúrja a volt NB I-es játékosokkal felálló Honvéd Szondi György SE II elleni siker volt. Az összecsapásra rekordszámú néző látogatott ki a Noszlopy iskola sportcsarnokába.

A megyei első osztályban két csapatot indított a megyeszékhely asztalitenisz klubja: a tavaly bronzérmet szerző gyulafirátóti illetékességű, idén Veszprémi ASE III néven induló gárda jelenleg a második helyen áll, a Veszprémi ASE II pedig a negyedik helyen telelt.

A hosszú szünet után ismét megszervezett megye II-es pontvadászatban szintén két VASE-alakulat szerepel.

– A Veszprémi ASE a Közép-Dunántúl zászlóshajójaként változatlanul csak az utánpótlásképzésben látja a jövőt. A klub számos ifjú pingpongosa ért el kiemelkedő eredményeket az utóbbi években. Az országos diákolimpián többször első és dobogós helyezést ért el Molnár Anna, Baumann Kristóf és Epinger Márton. A régiós és országos ranglistaversenyeken sorozatos dobogós helyezésekkel büszkélkedhet Kárpáti Noémi, Epinger Márton és Ács Gergő.

Az idei szezonban pedig több fiatal játékos mutathatja meg tudását a különböző bajnokságokban, például az utánpótlás csapatbajnokságban – mondta el az egyesület elnöke, Tóthné Nagyőszi Ildikó, aki megjegyezte: 2010 és 2014 között a női NB I-ben is indítottak csapatot, amely teljes mértékben saját nevelésű versenyzőkből állt. Az egyesület vezetőjétől megtudtuk, egyéniben nemcsak a fiatalok, hanem a rutinosabbak is értek el kiváló eredményeket az utóbbi időkben. A Veszprémi ASE II csapatvezetője, Bakonyi Ferenc például az országos ranglista- és nemzetközi szenior megmérettetéseken többször állhatott a dobogó legfelső fokára. Nemrég rangos kitüntetésben is részesült.

– Három edző társadalmi munkában dolgozik több évtizede, hogy a 62 aktív tagunknak megfelelő lehetőséget biztosítsunk a testmozgásra, a sportolásra, a tudatos egészségmódra. Több iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. A versenysport-élsport mellett kiemelt gondosságot fordít az egyesület az egészségtudatos szemlélet támogatására és az értelmileg akadályozott gyermekek rendszeres sportoltatására. Idén folytatjuk a négy éve indított A Sport Legyen a Tied (SLT) programot, amelyet két általános iskolában végzünk rendszeresen. Reménykedem és hiszem, hogy 2019-ben még több fronton tudunk majd helytállni és még jobb eredményeket érünk majd el – zárta évértékelőjét Tóthné Nagyőszi Ildikó.