Az éllovas kikapott Úrkúton, már a VLS vezeti a tabellát

Az Úrkút SK nyerte a hétvége, igencsak paprikásra sikeredett rangadóját vasárnap az MTD Hungária megye I-es labdarúgóbajnokságban. Fontos pontokat gyűjtött a Kristály, hosszú szünet után nyert ismét a Sümeg.

Ajka Kristály–BSE

2–1 (2–0)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ajka, 200 néző. Jv.: Nedvesi R. Ajka Kristály SE: Dróth – Orbán, Primusz, Tisonyai (Ménes), Szedlacsek, Móger, Ambrus, Szélessy (Hauser T.), Szabó Z. (Horváth L.), Horváth T. (Hauser R.), Szarka (Vizkelety). Edző: Sipos Tamás.

Balatonalmádi SE: Jászberényi – Sánta, Bencsik (Lendvai), Bendicsek, Károlyi (Varga P.), Stiger, Zömbik, Hoffer D., Hoffer L., Burcsik, László. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Szarka, Szélessy, ill. Zömbik.

Hullámzó játékkal indult a mérkőzés, a kapuk igazán nem forogtak veszélyben. Egészen addig, amíg Szélessy hatalmas gólt nem lőtt a vendégek kapujába. Egy keresztbe ívelt labdát 18 méterről, kapásból, védhetetlenül zúdította a léc alá. A hazaiak ezt követően beszorították az Almádit, és jött is az újabb Kristály-gól. Szarka egy jobboldali akció végén lövésre szánta el magát és az éles szögből leadott bomba egy védőn megpattanva a vetődő kapus felett jutott a hálóba. A második félidő Almádi rohamokkal kezdődött, de gólhelyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek. A mérkőzés ezen szakaszába a hazaiak inkább a labda tartására törekedtek. A vendégek a hosszabbításban egy szöglet után a Kristály védők figyelmetlenségét kihasználva tudtak szépíteni.

Jók: Ambrus, Primusz, Szélessy, Szedlacsek, Szabó, ill. Bencsik, Sánta.

Gyulafirátót SE–TIAC VSE

1–1 (0–1)

Gyulafirátót, 100 néző. Jv.: Ákos D. Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Balta N. (Vaczola), Németh A., Ring, Zágor, Olasz, Tímár, Balta G., Rákhely, Kövesi, Kálmán (Rácz). Edző: Polonkai Csaba.

TIAC VSE: Schmidhoffer – Szabó D., Bardon (Sárközi), Kovács M., Horváth Á., Ladányi (Nagy M.), Szabó B. (Péber K.), Ludvig, Kertész, Péter B. (Zsámbéki), Szabó N. Edző: Dobján Krisztián.

Gólszerzők: Balta N., ill. Horváth Á.

Kiállítva: Szabó N. (55.).

Az első percben gólt szerzett a vendégcsapat, a továbbiakban ezt az előnyt próbálta megtartani. A rengeteget szabálytalankodó, durva vendégek csak a játékvezető jóindulatának köszönhetik, hogy be tudták fejezni a meccset. A hazai csapat hiába támadott az egész mérkőzésen, minden helyzetét kihagyta, végül kapushibából sikerült az egyenlítés. A hátralevő időben kapuja elé szorította ellenfelét a Rátót, de nem sikerült a győztes gólt megszerezni. Hiába billent fel a pálya, ezt a játékot gólra játsszák, abból pedig egyformán rúgtak a csapatok.

Jók: senki, ill. senki.

VBSK–Herend

5–1 (3–1)

Várpalota, 20 néző. Jv.: Lovasi I. Várpalotai BSK: Közép – Lujber, Marton, Borbély, Bogdán (Szőke), Nagy R., Csapó, Kustán, Sanda, Zsupek, Papp R. Edző: Szabó László.

Herend: Károlyi – Marosi, Albrecht, Giron, Sóskuthy Z., Meleg (Major), Molnár R., Sóskuthy B., Teimayer (Erdősi), Simányi (Csapai), Králl (Csizmadia).

Gólszerzők: Bogdán (3), Zsupek, Szőke, ill. Sóskuthy Z.

A rengeteg helyzetet hozó mérkőzésen a hazaiak ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Jók: mindenki, ill. senki.

Úrkút SK–BFC

2–1 (0–1)

Úrkút, 250 néző. Jv.: Wittner J. Úrkút SK: Zsigmond – Lang, Takács, Szabó L., Korpos, Miskei (Imre), Garai, Boromisza, Sadjo (Tróbert), Keller (Márton, Kuti), Varga M. Edző: Garai Péter.

Balatonfüredi FC: Mikler – Hahn, Reznyák, Henn (Szentiványi), Mód, Imre, Imrik, Róth (Tóth L.), Kós (Zsigmond), Lattenstein, Ujvári. Edző: Sowunmi Thomas.

Gólszerzők: Szabó L., Márton, ill. Varga M. (öngól).

Kiállítva: Garai (71.).

A mérkőzés kezdetén a hazai csapat irányította a játékot, a meddő fölényből Sadjo előtt akadt helyzet, de a fejes kapu mellé ment. A BFC átadta a területet, mégis vezetést szerzett, egy előreívelés után Vargáról a saját kapujába perdült a labda. A második félidőre a házigazda kettős cserét hajtott végre, Keller és Sadjo helyett Márton és Tróbert lépett pályára. Az Úrkút teljesen átvette a meccs irányítását. Az 57. percben Tróbert mintaszerűen adott középre, a hosszú oldalon érkező Márton a kapus alatt a kapuba lőtt. Továbbra is mezőnyfölényben futballozott a hazai csapat. A 68. percben jobboldali támadás végén Mártont lerántották a 16-os előterében, a labdát Hahn teljes erőből a földön fekvő játékosba rúgta. Ennek következtében Márton Gábor hüvelykujja leszakadt, a mérkőzés után az ajkai kórházban meg is műtötték a rutinos futballistát. A védő mozdulata nem volt szándékos (elnézést is kért érte), de a brutális sérülés okozásáért járt volna a piros lap. Óriási csetepaté alakult ki a játéktéren, amely során Hahn is a földre került.

Innentől kezdve iszonyatosan feszültté vált a mérkőzés. A 71. percben reklamálás miatt a hazaiak játékos-edzőjét, Garai Pétert kiállította a bíró.

Az Úrkút az emberhátrány ellenére lelkesedésben, hozzáállásban felülmúlta ellenfelét. A 77. percben Boromisza pontrúgása után Szabó 10 méterről védhetetlenül fejelt a hálóba.

A győzelmet jobban akaró, tudatosabban játszó Úrkút megérdemelten nyert a némi hátszéllel rendelkező, indiszponált, futballozni nem akaró Füred ellen.

Jók: mindenki, ill. Lattenstein.

FAK–Csetény SE

4–1 (1–1)

Balatonfűzfő, 150 néző. Jv.: Pap E. Fűzfői AK: Radnai (Laki) – Kovács K., Pálfi, Vati, Balatoni, Humli, Szabó I P., Nyári (Varga R.), Auerbach, Varga T. (Heidinger), Szabó II P. Edző: Horváth Ferenc.

Csetény SE: Sipos – Hornyacsek R. (Veress), Komenda, Bánfalvi, Hornyacsek E., Nagy R., Peng, Nagy E., Tordai, Bíró, Kakas. Edző: Veress Botond.

Gólszerzők: Kovács K. (3), Heidinger, ill. Kakas.

Kiállítva: Tordai (90.).

A hazai csapat lépet fel támadólag, mégis a Csetény szerezte meg a vezetést, méghozzá az első támadásából. Továbbra is a Fűzfő irányította a játékot, a félidő hajrájában Kovács Kálmán bombagóljával egyenlített. A második játékrészben mind két kapu előtt volt lehetőség. A hazaiak ebből három gólt szereztek. A fűzfői szurkolók belehajtották a csapatot a győzelembe. A játék összképe alapján megérdemelt a FAK győzelme. A nehézségek ellenére a két játékvezető jól vezette a mérkőzést.

Jók: az egész csapat, Szabó II Patrik a mezőny legjobbja, ill. Kakas.

VLS Veszprém–Magyarpolány

5–0 (2–0)

Veszprém, 150 néző. Jv.: Hegedűs I. VLS Veszprém: Kis – Gulyás, Felber, Dobsa, Bencze (Kelemen), Szabó B. (Vajda), Csordás (Molnár M.), Gunther (Hegedüs), Gálfi, Rédling, Vass (Király). Edző: Pető Tamás.

Magyarpolány SE: Kócsár – Mód, Veisz, Döbrösi G., Molnár P., Bencsik (Tárnok), Polt P., Gottfried, Szállási, Döbrösi M. (Polt B.), Vöröskői. Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Király (2), Gálfi (2), Bencze.

Kitűnő időben, remek játékvezetés mellett magabiztos győzelmet arattak a hazaiak, akik köszönik az Úrkút segítségét abban, hogy az élre állhattak.

Jók: Felber, Gulyás, Gunther, ill. Kócsár, Gottfried.

FC Zirc–Sümeg VSE

0–2 (0–2)

Zirc, 50 néző. Jv.: Nagy J. FC Zirc: Jelencsics – Gartner, Vörösházi, Orbán, Novothny, Antal, Petróczi, Kottyán, Bognár, Somogyi, Hideghéti. Edző: Kottyán Bálint.

Sümeg VSE: Kovács R. – Kulman, Bencze, Reicz, Karika, Révész, Mayer, Nagy G. (Vágusz), Görhes, Márkus, Rédei. Edző: Lázár Szilveszter.

Gólszerzők: Görhes, Reicz.

Egyenrangú csapatok küzdelmében a vendégek két gólt szereztek védelmi

hibák után, míg a Zirc képtelen volt gólra váltani helyzeteit.

Jók: Petróczi, ill. Reicz, Karika.

Tihanyi FC–Devecser SE

3–1 (2–1)

Tihany. Jv.: Szalai L. Tihanyi FC: Endresz – Dévényi, Kovács Á., Benedek, Burgyán (Nemes), Németh K., Perger, Slemmer (Szivós), Klauz, Erőss (Horváth B.), Farkas L. Edző: Lukács István.

Devecser SE: Csepregi – Cserna, Szommer (Horváth G.), Paksai, Burucs (Horváth R.), Sipos Felícián (Szöllősi), Németh P. (Keringer), Szakonyi S., Illés M., Polgár, Illés N. Edző: Cserna Róbert.

Gólszerzők: Horváth B., Burgyán, Kovács Á., ill. Szakonyi S.

Kiállítva: Szakonyi S. (82.).

A mérkőzésekről tudósítottak: Kottyán Károly (Zirc), Havasfalvi Lajos (Ajka), Béday András (Balatonfűzfő), Fogl Sándor (Gyulafirátót), Lujber Péter (Várpalota), Illés László (Veszprém), Vágfalvi Norbert (Úrkút). Tihanyból nem érkezett tudósítás.