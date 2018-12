Az első félidő második felét elrontották, de fel tudtak állni a hátrányból

Mínusz háromról fordított a Balatonfüred Egerben, ahonnan rajtuk kívül csak a Telekom Veszprém tudott elhozni két pontot eddig az idei kézilabda NB I-es kiírásban.

DVTK-Eger–BKSE

25-27 (14-11)

Eger, 502 néző. V.: Bíró Á., Kiss O. DVTK-Eger: Lorger – Szepesi I. 3, Bernatonis 5, Takács B. 2, Füzi 5, Rédei 3, Lezák 2. Csere: Repóth (kapus), Bajorhegyi, Dobó 4, Hegedűs 1, Kiss G., Molnár, Szepesi N., Tóth R., Vaskó. Edző: Tóth Edmond. Balatonfüredi KSE: Fazekas – Bóka 3, Semenov 1, Topic 8, Ferreira 1, Kemény 2, Hornyák. Csere: Andó, Bősz 1 (kapusok), Déber, Kancel, Máthé 8 (2), Németh 1, Orbán, Szita 2, Szöllősi O. Edző: Csoknyai István.

Kiállítások: 6 ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/0 ill. 2/2.

A hosszú utazás után jól kezdte a mérkőzést a Balatonfüredi KSE, az 5. percben Máthé góljaival még vezettek is 3-1-re. A 12. percig tartotta két-háromgólos előnyét a vendégcsapat, de a hazaiak gyors indításokkal sikeres támadásokat vezettek és 10-8-ra meg is fordították az eredményt. A félidő utolsó 10 percében az egriek hét a hat ellen támadtak, amivel meg tudták törni a füredi védekezést, így a 28. percben már 13-10 állt az eredményjelzőn. Az utolsó tíz másodpercben ritka jeleneteknek lehettek szemtanúi a mérkőzés nézői. Három másodperccel a szünet előtt Kemény gólját a dudaszóban esett egri találat követte, így 14-11-gyel mentek a csapatok az öltözőbe.

A második játékrészt már kifejezetten jól kezdték a vendégek, remek hét percet produkáltak és a 37. percben már 17-15-re meg is fordították az állást, amihez Máthé és Topic góljain kívül Bősz védései is kellettek. A hazaiak azonban nem törődtek bele a füredi előnybe, a 47. percre nem csak, hogy visszajöttek a mérkőzésbe, de meg is fordították azt 19-18-ra. Ez aztán annyira felspannolta Csoknyai csapatának védekezését, hogy az 53. percre már 24-20-ra állt a meccs a balatonpartiaknak.

Nagy hajrát vágott ki az Eger, mindent elkövettek, hogy otthon tartsák a két pontot, de a Balatonfüred kemény és látványos végjátékban két gólt megőrzött előnyéből, így a Telekom Veszprémen kívül ők az egyetlen csapat, amelyik elhozta a két pontot ebben a szezonban az egri oroszlánbarlangból.

Csoknyai István: – Jól kezdtük a mérkőzést, csak az első félidő második felét rontottuk el. A második játékrészre már úgy játszottunk, ahogy kell.

