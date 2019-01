Az első helyezett Hoya a második MAFC-ot fogadja

Hatalmas lépést tehet az alapszakasz-győzelem felé a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s férfikosárlabda-csapata pénteken, amennyiben – az idényben már másodszor – sikerül két vállra fektetnie az üldöző és szintén feljutásra aspiráló MAFC gárdáját.

Az NB I/B Piros csoportjában – kétségkívül – az évad egyik legjobb mérkőzését rendezik pénteken 18 órától, amikor a listavezető Hoya Veszprém a második helyen álló MAFC-ot fogadja. A fővárosiak tavaly még az élvonalban, vagyis az A csoportban szerepeltek, azonban a szezon végén búcsúztak a legjobbak mezőnyétől. Most azzal a céllal vágtak neki a 2018–19-es pontvadászatnak, hogy a lehető legrövidebb időn belül visszajussanak az első osztályba. Azonban láthatóan nem számoltak a Hoyával, amely minden idők legerősebb veszprémi garnitúrájával tizenhét fordulót követően hibátlan produkcióval vezeti a felsőházat.

– Mindenképpen a hazai veretlenség megőrzése a célunk – szögezte le Mérész Csaba, az egyetemisták szakvezetője. – Az elmúlt napokban igyekeztünk alaposan feltérképezni a MAFC-ot, amelyről elmondhatom, igen agresszív kosárlabdát játszik. Nagyon jó a szerkezete is, és a szerzett labdákból való gyors indításokból rengeteg pontot termel. Felállt védelem ellen az irányítójuk igen erőszakosan támadja a gyűrűt. Felkészültünk, hogy csakis negyven percen át tartó koncentrációval, fejben stabil és megfelelő hozzáállással győzhetünk – mutatott rá.

A bakonyiak az ősszel ragyogó mérkőzésen idegenben egyszer már legyőzték a MAFC-ot 85-80-ra. Mérész edző szerint azonban hiba lenne erre a találkozóra alapozni.

– Az elmúlt időszakban több kritika is érte a játékunkat, de úgy gondolom, a srácok most megfelelő hozzáállással és mentalitással lépnek majd pályára. Jól tudják, hogy lépéselőnybe kerülhetünk riválisainkkal szemben. Remélem, élni tudunk a lehetőséggel – fogalmazott a tréner.

Egyetértett edzője gondolataival Szabó Péter, a Hoya irányítója is, aki a nyáron azzal a szándékkal igazolt Veszprémbe, hogy szeretne bajnokságot nyerni és ismét az első osztályban játszani.

– Ugyan a hivatalos az elvárás felénk az első négy hely valamelyikének megszerzése az alapszakaszban, ám mi nem elégszünk meg ennyivel, szeretnénk megnyerni, de nemcsak azt, hanem az egész sorozatot – hangsúlyozta a Hódmezővásárhelyről érkezett irányító.

A szlovák és magyar élvonalat is megjárt játékos szerint a Veszprém titka a fantasztikus csapategységben rejlik.

– Az öltözőben kiváló a hangulat. A csapategység példaértékű. Nincs széthúzás, támogatjuk, segítjük egymást, és képesek vagyunk egymásért küzdeni. A MAFC elleni találkozón ez mindenképpen győzelemre vihet minket – mondta Szabó Péter.

Az irányító, aki a mezőny egészét tekintve a nyolcadik legponterősebb játékos, meccsenként 16,12 pontot átlagol, kifejtette, nem jelent semmit, hogy az ősszel sikerült legyőzni a fővárosiakat.

– Hasonló célokért küzd a MAFC, mint mi is. Több, korábban az A csoportban edződött játékost is foglalkoztatnak a budapestiek, remek kosárlabdát képviselnek. Az idegenlégiósuk, Washington is kiemelkedő ebben a csoportban. Ismerjük az erényeiket, de ugyanúgy a gyenge pontjaikat is, amelyeket igyekszünk kihasználni, és szeretnénk újabb győzelemmel megörvendeztetni fantasztikus szurkolóinkat – zárta gondolatait.

Kezdés: Hoya PE–MAFC, 18.00.BVR