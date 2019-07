Az élvonalban is helytáll a nemesvámosi utánpótlás

A Bajnok DSE Nemesvámos kézilabda-egyesületénél országos szinten is kimagasló munkát végeznek a női szakág utánpótlás-nevelésében, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a serdülő­csapat az élvonalban az ötödik, az ifi pedig a tizedik helyen végzett.

Sokan nem tudják, de a Bajnok DSE Nemesvámos női csapatának nem az NB II-es pontvadászat a legfontosabb hadszíntere, ugyanis két utánpótlás-alakulata is a kiemelt, vagyis az első osztályú bajnokságban szerepel. Itt olyan riválisokkal harcol, mint a Győri ETO, az Érd, a Dunaújváros, a Siófok, a NEKA vagy a Fehérvár.

A női kézilabda NB II-ben a mögöttünk hagyott szezonban a Nemesvámos a délnyugati csoportba kapott besorolást, ahol a hetedik helyet szerezte meg kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és 12 vereséggel.

Mint azt Benke Pétertől, a női szakág vezetőjétől megtudtuk, a csapat elsődleges célja a rutinszerzés volt, ezen felül pedig a túlélés, hiszen rengeteg sérülés nehezítette a dolgukat.

– Főként 2002–04-es születésű fiatalokra építettünk, akik remek meccseket játszottak a felnőttek között. Bár tavalyhoz képest helyezésben visszaestünk, azonban szerintem sok minden másban előreléptünk, hiszen a lányok nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek az északnyugatinál jóval kiegyenlítettebb csoportban. Azt gondolom, az új évadban meg tudjuk mutatni, miben tudtunk előrelépni – fogalmazott a szakember.

Benke Péter elmondta, évekig dolgozott együtt az ifjúsági gárdával, akik az NB II-ben is bontogatták szárnyaikat, de most elérkezett az idő, hogy más edző vegye át a csapatot. A 2018/19-es évadban ezzel a társasággal szerepelt az I. osztályú ifjúsági bajnokságban is, ahol a tizedik helyet szerezték meg.

A Nemesvámos gárdája nyolc sikert és egy döntetlent ért el, tizenöt alkalommal pedig vesztesen hagyta el a pályát. Összesen 656 gólt szerzett, és 776 találatot kapott. A legeredményesebb gólszerzője Vida Csenge volt, aki 135 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, s ezzel a góllövőlista negyedik helyén végzett.

– Ezek a lányok két évvel fiatalabbak voltak a többi csapatnál, és így is nagyszerűen helytálltak. Sajnos minden évben szembe kell néznünk azzal, hogy a legügyesebb, legtehetségesebb fiatalokat elcsábítják a nagy klubok, az akadémiák, így aztán minden esztendőben új csapatot kell építenünk. Az idén például Szabó Anna igazolt el tőlünk a Nemzeti Kézilabda Akadémiához – magyarázta Benke Péter.

A serdülőegyüttes az összes vámosi közül a legeredményesebben szerepelt, hiszen Gyetkóné Rajki Beáta alakulata az élvonalban az ötödik helyet érdemelte ki.

A Bajnok DSE tizenhét győzelmet, egy döntetlent és nyolc vereséget könyvelhetett el, a gólaránya pedig 705-660 volt. A csapat legeredményesebbje Szabó Anna volt, aki 242 gólt jegyzett, ám ezzel sem tudta megnyerni a gólkirályi címet, mert a szombathelyi Pődör Blanka 265 góllal megelőzte.

– Azt gondolom, ha a sérülések nem szólnak közbe, akkor előrébb is végezhettünk volna. Az viszont hatalmas dicsőség, hogy három játékosunkat is beválogatták a korosztályos válogatottba: Kreutz Kitti irányító-átlövőt, Szabó Anna szélső-lövőt és Orbán Laura kapust – mondta el Benke Péter.

A 2019/20-as szezonban több változás is várható a nemesvámosiaknál, többek között új edzővel erősít az egyesület.

Sikerült megállapodni és leszerződtetni Galambos Attilát, aki Fehérvárról érkezik. Vele együtt szintén Székesfehérvárról igazol a Bajnok DSE-hez Zente Edina is. A Győri ETO csapatából Szabó Krisztina is új játékos a keretben.

– Óriási előrelépés számunkra, hogy megépült a sportcsarnok. Hosszú távú terveinket is elősegíti a saját pálya. A következő két-három évben szeretnénk elérni, hogy az egyesületünk feljebb lépjen és az NB I/B-s bajnokságba jusson. Ez az egyik célunk, de ehhez továbbra is szakmailag magas minőségű munkát kell folytatnunk minden korosztályban – zárta le a beszélgetést a szakvezető.