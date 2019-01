Az év első fedett pályás országos bajnoksága volt az újoncok viadala

Két ezüstérmet szerzett a Sportolj Velünk SE fiatal futója Szirbek Albert az országos újonc fedett pályás országos bajnokságon.

A fedett ob-k sorát nyitotta meg a 13 éveseknek, vagyis az újonc korosztálynak megrendezett viadal a fővárosi SYMA csarnokban.

A 24 versenyszámban kiosztott aranyérmeken tizenöt szakosztály osztozott meg. A legtöbbet, azaz négyet, a GEAC atlétái vihettek haza.

Az eseményen természetesen részt vett Veszprém mindkét atlétikai egyesülete is.

A Sportolj Velünk SE képviseletében Szirbek Albert emelkedik ki teljesítményével, aki két számban is másodikként ért célba. A 600 méteres versenyben új egyéni csúccsal 1:43.00-ás eredménnyel lett második. A hosszabb távon, 2000 méteren is új egyéni rekordnak örülhetett, 6:52.93 perccel szerzett ezüstérmet.

A lányoknál Kerékgyártó Dóra érte el a legjobb eredményt, aki 60 méteren a 12. lett (8.60).

A VEDAC-tól Szemán Kata 300 méteren nyolcadik (46.28), 600 méteren hatodik (1:45.69) helyen végzett az év első erőpróbáján. BVR