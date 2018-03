Az FC Ajka és a VLS Veszprém egyaránt idegenben lép pályára a labdarúgó NB III nyugati csoportjában vasárnap.

Az ajkaiaknak két bajnoki mérkőzésük is elmaradt az elmúlt napokban. A mostoha időjárás, illetve a pálya állapota miatt a Puskás Akadémia II elleni találkozót, valamint a Pápai Perutz FC elleni, egyszer már elhalasztott, szerdára tervezett megyei derbit sem tudták lejátszani.

Utóbbi meccset április 4-én, előbbit április 18-án pótolják.

– A sok változás azt jelenti, hogy erőltetett menet vár ránk áprilisban. Sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni, kár rajta rágódni, viszont alaposan fel kell majd készülnünk arra az időszakra – mondta a halasztásokkal kapcsolatban Kis Károly.

Az FC Ajka vezetőedzője most a Videoton II elleni összecsapásra készíti fel tanítványait, a csapat vasárnap Székesfehérváron lép pályára.

– Megnéztük a Videoton II Gyirmót II elleni meccsét (a székesfehérváriak 2:0-ra nyertek – a szerk.), de mint minden tartalékcsapatot, őket is nehéz feltérképezni. Utánpótlás-válogatottakban szereplő játékosaik vannak, rá-adásul a hétvégén nincs az NB I-ben forduló, így megjósolhatatlan, hogy vetélytársunk milyen összeállításban játszik – jegyezte meg Kis Károly, aki hozzátette: mindenesetre egy gyors, pörgős, dinamikus futballt játszó ellenfélre kell számítaniuk.

– Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni az Érd elleni teljesítményünket, különösen azt a játékot, amelyet a má- sodik félidőben nyújtottunk – hangsúlyozta a szakvezető, aki az eltiltott Illés Dávidra és az U19-es válogatottban szereplő Krebsz Mátéra nem számíthat. Major Norbert és Nagy Krisztián pedig továbbra is sérült, igaz, mindkét támadó állapota sokat javult, könnyített edzésmunkát már végezhetnek.

A Videoton II-FC Ajka mérkőzés holnap 11 órakor kezdődik. A Veszprém megyei csapat a negyedik, a székesfehérváriak pedig a nyolcadik helyről várják a fordulót.

A VLS Veszprém az előző héten a visszajátszókkal teletűzdelt Gyirmót II ellen 2:2-re végzett.

– A nagyon jó képességű Gyirmót ellen sikerült kétszer is felállni. Nagyot küzdöttek a fiúk a mély talajú pályán, sokat tettek a sikerért, de ilyen a futball, meg kellett elégednünk az egy ponttal – összegzett Vágó Attila, a VLS Veszprém szakvezetője.

Vasárnap 16 órától a BKV Előre otthonában vendégeskedik a bakonyi együttes.

– A csapatom már nagyon megérdemelne egy győzelmet. Rengeteget edzettünk, sokat dolgoztunk, és úgy gondolom, ennek előbb-utóbb beérik a gyümölcse. Nagy előnyünk ellenfelünkkel szemben, hogy mi meccsben vagyunk, ugyanis a BKV az

előző körben az időjárás miatt nem tudott pályára lépni. Sok okom nincs a változtatásra, Szabó Tibor kisárgult, Gun-ther viszont eltiltása után visszatérhet. Köböl és Dobsa kínlódik még apró sérülésekkel, ám nagy valószínűség- gel ők bevethetők lesznek

– összegzett Vágó Attila.

A BKV Előre most a tizenegyedik helyen áll a tabellán, összesen húsz pontot gyűjtött, ebből tizenhármat hazai környezetben.

– A találkozó favoritjai a vendéglátók, ám nekünk is hatalmas szükségünk van a pontokra. A múlt heti teljesítményünkre alapozva nagy

önbizalommal utazunk a fővárosba. Úgy vélem, egyre inkább összeáll a csapatunk. Most már minden meccsen jó lenne pontot szerezni, erre törekszünk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk – mondta a tréner.