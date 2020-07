Az idő nem volt igazán kedvező a flottabajnokságon

Három hajóosztályban hirdették meg az MVM magyar Laser flottabajnokságot és ranglistaversenyt, ahol hat futam után hirdettek győztest.

Az időjárás, pontosabban a szél nem igazán fogadta kegyeibe a MVM SE által szervezett flottabajnokságot, hiszen az első napon csak két futamot tudtak megrendezni, a másodikon négyet, míg a harmadikon egyet sem.

A Laser hajóosztálynak kiírt versengésen többek között Érdi Mária korosztályos világ- és Európa-bajnok vitorlás is rajthoz állt, aki valamennyi futamon első lett a kategóriájában, és ezzel természetesen meg is nyerte a Radial hajóosztály erőpróbáját. Mögötte két klubtársa, az MVM SE két sportolója végzett, Orbán Botond lett a második, Kovács Attila pedig a harmadik.

Érdi Mária, aki már biztos résztvevője a jövő évi tokiói olimpiának, a verseny után elmondta, nem így tervezte ezt a szezont, de úgy véli, ezzel nincs egyedül az élsportolók között.

– Örülök, hogy legalább már a második megméretésen rajthoz tudtunk állni. A BYC Kupa után a flottabajnokságon is megszereztem az aranyérmet. Mostantól, ha a körülmények is engedik, szeretnék majd nemzetközi edzőtáborokban is rajthoz állni – fogalmazott.

Laser Standard kategóriában a Balatonfüredi Yacht Club (BYC) képviselője, Vőneky Ákos volt a legjobb, az ezüstérem Szakasits Györgyhöz (MVM SE), a bronz Zink Leon Miklóshoz (BYC) került.

A Laser 4.7-es osztályban gyűlt össze a legnépesebb mezőny, összesen 45 egység nevezett. Itt végül a még U16-os Verebély Mátyás (SVE) megelőzött mindenkit, a dobogó második és harmadik fokára pedig BYC-es versenyző állhatott: Nagy Bendegúz és Szokody Olivér.