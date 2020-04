Az olimpikon sífutó hétfőn kezdi a felkészülést

Felemás szezont tudhat maga mögött Kónya Ádám, a Veszprémi Sí Egylet olimpikon sífutója, aki az idény végére kezdett formába lendülni, de a koronavírus-­járvány miatt az utolsó két versenyét törölték.

– Még Szlovákiában álltam volna rajthoz a magyar országos bajnokságon, majd Ausztriában zártam volna az évadot a 30 kilométeres osztrák bajnokságon. Mindkét eseményt törölték, ezzel vége is lett a szezonnak – mondta a Naplónak Veszprém megye első téli olimpikonja, Kónya Ádám, aki utoljára Boszniában és Szlovéniában versenyzett, majd belekezdett egy osztrák edzőtáborba, ott érték a döntések. Amikor kiderült, hogy elmaradnak a viadalok, nem volt értelme folytatni a tréningeket, sőt a járványhelyzet súlyosbodása miatt érdemes volt minél előbb hazatérni Ausztriá­ból. A 27 éves balatonalmádi sífutó így is tett.

A Veszprémi Sí Egylet sportolója megjegyezte, különösen a magyar bajnokságot sajnálja, jó lett volna megvédenie címét, de egyébként a pluszpihenő sem jön rosszul a nem éppen jól sikerült szezont követően.

– Nem tudom pozitívan értékelni az idényemet. November végén kezdtem el a versenyzést, és nem igazán éreztem jól magamat. Januártól aztán kicsit jobban ment, de egyedül a szezon utolsó harmadára tudom azt mondani, hogy oké. Azóta nagyjából körvonalazódott bennem, hogy mely dolgok hiányoztak, ezeken próbálok javítani a következő évadra.

Kónya Ádám két esztendeje a phjongcshangi téli ötkarikás játékokon szerepelt – a klasszikus stílusú egyéni sprintversenyben, valamint a 15 kilométeres szabadstílusú via­dalon állt rajhoz –, és természetesen a következő olimpiát (2022, Peking) is megcélozza.

– A kijutás kritériumai nagyjából változatlanok maradtak, elvileg jövőre kezdődik a kvótaszerzési időszak. Bízom benne, hogy a 2022-es téli játékokat nem érintik a járvány okozta csúszások, sőt, reménykedem, hogy már a következő szezont is meg lehet normál ütemben rendezni. Nyilván ez sok mindentől függ – fogalmazott a sífutó, aki most egy kis extra pihenőhöz jutott, de húsvéthétfőtől már kezdi is a felkészülést. Először egy kis ráhangolódással, majd április végétől teljes erőbedobással.

Kónya Ádám idejét nem csak az edzések töltik ki, a sífutó Svédországban folytat egyetemi tanulmányokat, legközelebb szeptemberben kell kiutaznia, bízik benne, ennek nem lesz akadálya. A legutóbbi vizsgáját egyébként a Pannon Egyetemen tette le (a magyar és a svéd egyetem egyeztette a kritériumokat), kiemelte, ezúton is köszöni a veszprémi intézmény közreműködését.