Az U9-es korosztály képviselői léptek pályára a kispályás labdarúgókupán

A VFC USE alakulata nyerte, az FC Ajka gárdája pedig bronz­érmet szerzett a tóparti városban megrendezett Renover Karácsony Kupa U9-es teremtornán.

Nyolc együttes kapott meghívást a füredi évzáró U9-es teremtornára.

A szervezők két kvartettet alakítottak ki, a csoportmeccsek után az első két helyezett a felsőházban, a harmadik, negyedik helyezettek pedig az alsóban folytatták a küzdelmeket.

Az A csoportból az FC Ajka és a Balatonfüredi USC jutott be a négy közé, a Tapolca és a VFC USE „A” az alsó ágra került. A másik négyesből a VFC USE „B”, valamint a Gyirmót küzdhetett az érmekért, a Főnix és a Siófok pedig az 5–8. helyért játszhatott.

A keresztjáték után kiderült, a Veszprém vihette haza a győztesnek járó trófeát és az aranyérmet, megelőzve a Gyirmótot és az FC Ajkát. Negyedik helyen végzett a Balatonfüred, ötödik lett a Tapolca, hatodik a Főnix, hetedik a VFC USE „A”, nyolcadik pedig a Siófok.

A szervezők számos különdíjat is kiosztottak. A torna legjobb játékosának a hat gólt szerző és számtalan gólpasszt jegyző veszprémi tehetséget, Pap Zétényt választották.

A gólkirály a szintén kiváló teljesítményt nyújtó Pákai Bence lett az FC Ajkától. A kapusok közül pedig az ugyancsak ajkai Várbíró Dánielt választotta a zsűri a legjobbnak, egyáltalán nem méltatlanul.

A szervezők a hazai csapatról sem feledkeztek meg, a fürediek közül Horváth Dominik, Holzgethán Huba és Majer Bence vehetett át elismerést.

A győztes veszprémi csapat tagjai: Kuti Alexander, Pap Zétény, Jáger Bence, Göndőcs Bálint, Molnár Krisztián, Andor Dániel, Németi Áron, Czvet­kó Levente. Edző: Bényi Kálmán.