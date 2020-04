Az új kezdeményezés májusban indul – Egyenként futják körbe a Balatont

Ebben az évben – számos más sport­eseményhez hasonlóan – az NN Ultrabalaton elnevezésű futóversenyt sem lehet megrendezni eredeti időpontjában, májusban. Az eseményt októberre halasztották, de a szervezők életre hívtak egy tavasszal induló megmérettetést is.

Ez utóbbi neve Privát Ultrabalaton. – Arra gondoltunk, hogy az NN Ultrabalaton egyéni teljesítés lehetőségét más formában is szeretnénk életre hívni, és az igazán felkészültek számára lehetőséget biztosítani egy egyedi szabályrendszerben történő, dokumentált teljesítésre. Célunk, hogy az NN Ultrabalaton aktuális útvonalát egyéniben ily módon teljesítő ultrafutók, velük együtt pedig a sportág is jóval nagyobb figyelmet kapjon. Bízunk benne, hogy a 221 km teljesítői sokakat inspirálnak majd arra, hogy kedvet kapjanak és tekintetüket a maratoni távokat meghaladó ultrázás irányába fordítsák – írják a szervezők az esemény honlapján. A Privát Ultrabalaton lényege az, hogy egyszerre egy ember van a „pályán”, azaz teljesíti a 221 kilométer hosszú Balaton-kört. A megmérettetés a viadal eredeti rajthelyéről, Balatonfüredről indul, és természetesen ott is ér véget, az útvonal is megegyezik a fő eseményre kijelölt útvonallal.

A futás szombatonként reggel hét órakor indul, a jelentkezők maguk választhatták (választhatják) ki a dátumot. A nevezésnek pontos szabályai vannak, és a résztvevőket is szűrik, például feltétel legalább egy darab, két évnél nem régebbi kvalifikációs verseny teljesítése.

A futók kötelesek nyomkövetőt magukkal vinni, amelynek segítségével nemcsak a szervezők ellenőrzik a teljesítést, hanem az érdeklődők élőben tájékozódhatnak arról, hogy áll éppen az adott próbálkozó Balaton-kerülése. A szintidő 32 óra.

A viadal internetes oldalán található menetrend szerint az első induló Takács Krisztián lesz, aki május 15-én rajtol, őt Csécsei Zoltán (május 30.), majd Bódis Tamás (június 13.) követi.

A XIV. NN Ultrabalaton eredeti időpontja májusban lett volna, a szervezők márciusban jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt október 1. és 4. között tartják meg a 2020-as versenyt, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy kerékpárral teljesíthetnek a résztvevők. A tavalyi eseményen több mint 13 ezren vettek részt.