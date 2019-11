Az új megyei labdarúgó-igazgatóval, Finta Péterrel beszélgettünk

Bár egyáltalán nem mondható tapasztalatlan kezdőnek, mégis igazi mély vízbe került Finta Péter, aki egy tragédia, Csik Ferenc korai halálát követően vette át a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Veszprém megyei igazgatói posztját.

Finta Péter tisztában van vele, nem könnyű örökség az övé, ugyanakkor frissen, lelkesen áll az új kihívások előtt. Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságának nemrég kinevezett vezetőjével beszélgettünk.

A korábbi kiváló futballista és futsalos testnevelő tanári pályafutása, valamint edzői munkája mellett már hosszú ideje jelen van a sportszervezésben is. Először segítőként, társadalmi munkában vett részt az MLSZ munkájában, majd három évvel ezelőtt megbízták a megyei Grasroots-­koordinátori feladattal. Nem gondolta, hogy idén egy még felelősségteljesebb pozícióban számítanak rá.

Csik Ferenc megyei igazgatót szeptember 30-án legyőzte hosszan tartó betegsége, a kiváló sportvezető 57 éves korában hunyt el.

Finta Péter augusztus közepétől először megbízottként látta el a megyei igazgatóság vezetését, októberben pedig kinevezték igazgatónak.

– Feri három éve küzdött betegségével, de úgy is becsülettel, kitartóan végezte munkáját. Amikor úgy érezte, nem tudja ellátni feladatait, felhívott és azt mondta, rám gondolt. Iszonyatosan gyorsan történt minden, az ember átgondolni sem tudta a helyzetet.

Bíztunk abban, hogy felépül és visszajön, folytatja a munkát. Korábban is szoros munkakapcsolat volt közöttünk, sok helyen voltunk együtt, beavatott az igazgatóság működésébe, gyakran kikérte a véleményemet. Utólag visszagondolva, talán felkészített, tudni akarta, kire bízza féltett kincsét. A kórházi ágyán feküdt, amikor utoljára beszélgettünk és mondtam neki, hogy szépen beledobtál a mély vízbe. Viccesen azt válaszolta, hogy „igen, igen nagyot csobbantál” – tekintett vissza Finta Péter, megjegyezve: mindenki nagyon nehéz időszakot élt át az igazgatóságon, ugyanakkor a munka nem váratott magára, azonnal fel kellett venni a fonalat.

– A különböző nagy- és kispályás bajnokságok állandó elfoglaltságot jelentenek – mondta, humorral hozzátéve, a hétvégeken „24 órás ügyeletben” vannak, hogy megoldják a csapatok ügyes-bajos dolgait.

Ami a közeljövő eseményeit illeti, Finta Pétertől megtudtuk, Veszprém város vezetésével közösen szeretnének három újabb ovifocipályát megépíteni a településen, valamint létesíteni egy nagyobb, 40×20 méteres, szintén műfüves játékteret is. – Kétgyermekes apukaként nagy szívfájdalmam volt, hogy nem lehet hová menni focizni a fia­talokkal. Fontos, hogy olyan létesítmények épüljenek a megyében, amelyeket mindenki tud használni.

A megyei igazgató az MLSZ távlati terveivel kapcsolatban elmondta: a cél az, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit megszólítsanak. És nemcsak a futball nyelvén, olyan közösségi terek létrehozását szeretnék ösztönözni, támogatni a labdarúgópályák környékén, ahol minden generáció megtalálja a maga sportos, szabadidős elfoglaltságát.

Megyei szinten az utánpótlás (elsősorban létszámbeli) hiányosságaival, valamint az ezzel összefüggő csapatmegszűnésekkel mindenképpen foglalkozni kell. Finta Péter szerint a kulcs az, hogy sikerül-e bevonzani a fiatalokat. – Minden ezen múlik, ezért sem mindegy, hogyan foglalkozunk a gyerekekkel. Nemcsak jó, hanem elhivatott szakemberekre van szükség. Fontos, hogy a gyermek jól érezze magát, persze az iskolától és a szülőktől is sok minden függ.

Igazi sikersztori a néhány éve indult futsalbajnokság, amely idén már közel 150 csapatot foglalkoztat heti rendszerességgel. Ez nagyon jó lehetőség a gyerekek, fiúk-­lányok számára, hogy a téli időszakban is sok mérkőzést játszhassanak.

Megtudtuk, az igazgatóság a jövőben még inkább saját körébe vonná a különböző kispályás bajnokságokat, szeretnének középiskolás és egyetemi pontvadászatot is létrehozni, hiszen a felnőtt mezőnyök egyre idősödnek, szűkülnek, itt is szükség lenne a megfelelő utánpótlásra.

A középiskolások amatőr (nem igazolt játékosok játszotta) sorozata, a Fair Play-kupa a futsalhoz hasonlóan szintén bővülést mutat, ebben az idényben több mint 50 intézmény vesz részt az őszi és tavaszi fordulókon. Idén egyébként komoly megyei siker született ebben a sorozatban, a veszprémi Noszlopy-gimnázium Palotai Nándor vezette legénysége megnyerte az országos döntőt és jutalomként négy napig vendégeskedhetett Münchenben.

Ebben az idényben is lesz Téli Kupa (a nagypályás megyei együttesek felkészülési sorozata a bajnoki szünetben), a nevezés jelenleg is tart. – Remélem, több helyszínen útjára tudjuk indítani a labdát, ezzel is segítve a megyében szereplő csapatok téli felkészülését.

Finta Péter elmondta, november 30-án és december elsején Veszprém megye nagypályás amatőr válogatottja is részt vesz az északnyugat-magyarországi regionális tornán, amelyen az országos döntőbe lehet kerülni. Az alakulatot a Garai Péter-Szabó Zoltán páros vezeti.

Az igazgatóságok közti hagyományos focitornának januárban Veszprém ad otthont, először az esemény történetében. Érdekesség, hogy az előző két évben egyaránt megyénk csapata szerezte meg az első helyet, természetesen az együttes mindenképpen szeretne hazai pályán triplázni.

– Rengeteg tennivalónk van még, de motiváltan állunk a feladatok elé. Közösen, egymást segítve dolgozunk a Veszprém megyei fociért. A különböző bizottságoknak, a játékvezetőknek, az igazgatóságnál mindenkinek az a célja, hogy stabil és szerethető legyen megyénk labdarúgása – zárta a beszélgetést Finta Péter.