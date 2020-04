Az újabb bajnoki elsőség megszerzése a veszprémi futsal csapat célja

Címvédőként szerepel a Pro Clubs bajnokságban az 1. Futsal Club Veszprém e-sport-csapata, amely az új szezonban belefutott három vereségbe, de nem mondott le az újabb aranyéremről.

Az 1. Futsal Club Veszprém épp egy esztendővel ezelőtt alakított e-sport-szakosztályt, megyénkben az elsőt. A videójátékokkal foglalkozó elektronikus sport népszerűsége az utóbbi években „kilőtt”, egyre többen űzik és követik figyelemmel a játékokat. Sok küzdelmet élőben közvetítenek komoly reklámbevétel mellett, és az ipar a legnagyobb országokban már kitermelte a maga profijait, akik főállásban ülnek a számítógépek/konzolok előtt és játszanak a virtuális térben.

A veszprémiek e-sport-csapata a Pro Clubs bajnokságban szerepel, ami a legnépszerűbb játék, a labdarúgó FIFA egyik játékmódja. Ebben a típusban egy-egy alakulatot nem egy ember mozgat, hanem 11, azaz minden játékost más és más, tehát egy mérkőzésen összesen 22 játékos ül a képernyők előtt. Ők jellemzően nem egy helyszínen küzdenek, hanem mindenki a saját otthonában.

Az 1. FCV csapata az első ligában szerepel, illetve a klubnak van még egy szenior együttese is, amely a másod­osztályban harcol.

– Az előző kiírást megnyertük, így esélyesként indultunk a jelenlegi szezonban. Sajnos az utóbbi hetekben három gyengébben sikerült mérkőzésünk is volt, a vereségeket elsősorban annak köszönhettük, hogy fejben nem sikerült rendesen felkészülnünk. Hozzá kell tegyem, erős riválisokkal szemben maradtunk alul, a folytatásban még van esélyünk a javításra. Most egy olyan szakasza következik a bajnokságnak, amelyben kijöhetünk a hullámvölgyből. Ahogyan korábban, most is a kiegyensúlyozottságra törekszünk, a következő három-négy találkozó majd megmutatja, van-e esélyünk a címvédésre – nyilatkozta a Naplónak Kocsis Máté, a bakonyiak szakosztályvezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a veszprémi együttesben voltak változások, több játékost igazoltak, bővült a keret és némileg a játékrendszerük is átalakult.

A Pro Clubs bajnokságban egy naptári évben két pontvadászatot bonyolítanak le. A FIFA játék új verziója minden esztendőben szeptember végén kerül a boltokba, az első bajnokságot október és február között rendezik meg, ezt nyerte meg idén a Veszprém. Jelenleg a második kiírás zajlik, ami májusig tart. A bakonyiak a negyedik helyen állnak a 12 csapatos mezőnyben, a gárdának öt siker mellett három veresége van.

Kocsis Máté elárulta, az együttes tagjai heti három alkalommal gyakorolnak, illetve a bajnoki fordulók előtt edzőmeccseket is szoktak játszani. A Veszprém Futsal E-sport csapatkapitánya Petrás Krisztián, az ő feladata az ellenfelek elemzése, valamint ezzel összefüggésben a megfelelő taktika kialakítása. A fiúk legközelebb vasárnap játszanak, ellenfelük a nyolcadik pozíció­ban tanyázó Future Gaming lesz. Érdekesség, hogy a pontvadászatban játéknaponként kétszer mérkőznek meg egymással a szemben állók, azaz oda-visszavágós köröket rendeznek.

A szakosztályvezető kérdésünkre válaszolva elmondta: a koronavírus-járvány okozta helyzetben abszolút mérhető az e-sport népszerűségének növekedése, a különböző csatornákon akár kétszer-háromszor többen néznek egy-egy eseményt, mint korábban.