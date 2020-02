Az utánpótlás futsalosok négy korcsoportban léptek pályára

Folytatódott a téli torna elnevezésű Veszprém megyei futsal-sorozat, amelyen ezúttal is több korosztály lépett pályára több helyszínen.

Eredmények:

U9 futsal téli torna, felsőház 2. forduló (Tapolca, Csermák József Rendezvénycsarnok): VFC USE A–Pápai ELC 1-1, TIAC VSE A–FAK 3-1, VFC USE A–TIAC VSE A 1-3, FAK–Pápai ELC 3-6, VFC USE A–FAK 8-0, Pápai ELC–TIAC VSE A 5-1.

U9, középház, A csoport, 2. forduló (Zirc Sportcsarnok): Bajnok DSE–FC Zirc 6-3, Balatonfüredi USC–Balaton­almádi SE 3-4, Bajnok DSE–Balatonfüredi USC 1-6, Balatonalmádi SE–FC Zirc 5-1, Bajnok DSE–Balatonalmádi SE 3-8, FC Zirc–Balatonfüredi USC 4-2.

U9, középház, B csoport, 2. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Péti MTE–Gyulafirátót SE 7-4, VFC USE B–TIAC VSE B 9-2, Péti MTE–VFC USE B 2-6, TIAC VSE B–Gyulafirátót SE 6-3, Péti MTE–TIAC VSE B 4-6, Gyulafirátót SE–VFC USE B 2-11.

U9, alsóház, 2. forduló (Várpalota, Nepomuki Szent János Sportcsarnok): Várpalotai BSK–Csetény SE 0-5, Magyarpolány SE–Almádi DSK 6-3, Várpalotai BSK–Magyar­polány SE 2-8, Almádi DSK–Csetény SE 1-7, Várpalotai BSK–Almádi DSK 0-6, Csetény SE–Magyarpolány SE 4-4.

U15, felsőház, A csoport, 2. forduló (Tihanyi Sportcsarnok): VFC USE B–Balatonfüredi USC A 7-3, FC Ajka B–FC Zirc 12-2, FC Zirc–Balatonfüredi USC A 4-10, VFC USE B–FC Ajka B 0-4, FC Ajka B–Balatonfüredi USC A 6-2, FC Zirc–VFC USE B 5-12.

U15, felsőház, B csoport, 2. forduló (Tapolca, Csermák József Rendezvénycsarnok): FC Ajka A–Ugod SE 2-2, VFC USE A–TIAC VSE 10-3, FC Ajka A–VFC USE A 1-4, TIAC VSE–Ugod SE 11-6, FC Ajka A–TIAC VSE 2-4, Ugod SE-VFC USE A 3-11.

U15, középház, A csoport, 2. forduló (Zirc Sportcsarnok): Csetény SE–Magyarpolány SE 5-8, Devecser SE–Start SE 7-3, Csetény SE–Devecser SE 3-9, Start SE–Magyarpolány SE 5-3, Csetény SE–Start SE 3-7, Magyarpolány SE–Devecser SE 1-2.

U15, középház, B csoport, 2. forduló (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): Balaton- almádi SE–Szilágyi DSE 4-6, Sümegi TTE–Pápai ELC 0-11, Balatonalmádi SE–Sümegi TTE 5-3, Pápai ELC–Szilágyi DSE 4-2, Balatonalmádi SE–Pápai ELC 0-6, Szilágyi DSE–Sümegi TTE 5-6.

U15, alsóház, A csoport, 2. forduló (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Várpalotai BSK–FAK 4-4, Nemesvámos LSE–Balatonfüredi USC B 1-13, Várpalotai BSK–Nemesvámos LSE 12-2, Balatonfüredi USC B–FAK 6-4, Várpalotai BSK–Balatonfüredi USC B 4-3, FAK–Nemesvámos LSE 6-2.

U15, alsóház, B csoport, 2. forduló (Úrkút): Úrkút SK–Gyulafirátót SE 5-5, Gyulafirátót SE–Ajka Kristály SE 4-7, Ajka Kristály SE–Úrkút SK 12-4.

U17, 7. forduló (Úrkút): Magyarpolány–Gyulafirátót 7-6, Somló–Zirc 0-23.

U13 lány futsal téli torna, 4. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): PELC–VFC UE 1-4, Balatonfüredi FC–VFC USE 2-0, PELC–B.-füred 1-1, VFC USE–PELC 2-1, VFC USE–B.-füred 3-0, B.-füred–PELC 2-2.BK