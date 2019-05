Az utolsó forduló dönt majd az érmek sorsáról a labdarúgó megyei II. osztályban

Továbbra is hatalmas csatát vív egymással a bajnoki címért a Badacsonytomaji SE Bonvino és az Öskü FC. Az MTD Hungária megyei másodosztályú pontvadászat huszonötödik játéknapján mindkét gárda fölényes győzelmet aratott.

B.-tomaji SE–Csopak SC 11-1 (3-0)

Szigliget, 80 néző. Jv.: Karsai R. B.-tomaji SE Bonvino: Szombathelyi D. – Kocsor, Tombor, Lübkemann, Csík, Kiss G., Kiss J., Balogh M. (Szombathelyi F.), Csik, Mékli, Pintér (Cseh).

Csopak SC: Király – Zemen, Kemény, Pap, Békési, Somosi (Nagy L.), Füle, Iváncsik, Gelencsér, Szekeres, Dudás.

Gólszerzők: Kiss J. (5), Mékli (4), Kiss G., Csik, ill. Füle.

Az előző hetek gyengébb teljesítményét és a fájó kupa­kiesést próbálta feledtetni a hazai csapat a szurkolóival. A mezőnyfölényben játszó Tomaj Kiss J. szögletet követő szépségdíjas kapáslövésével került előnybe, de a további helyzetei kimaradtak. Mékli M. szünet előtti duplája után megnyugodhatott a kissé felforgatott hazai együttes. Fordulás után a Csopak már nem tudta megnehezíteni a házigazdák dolgát, akik ilyen arányban is megérdemelten nyertek a végig sportszerű mérkőzésen. A Badacsonytomaji SE köszönetet mondott Szigligetnek, amiért otthont adott neki erre a bajnokságra.

Jók: mindenki, ill. senki.

Tudósított: Lukács László.

Peremarton–Szentantalfa 3-1 (2-1)

Berhida, 80 néző. Jv.: Gecző A. Peremarton SC Berhida: Bereczky – Varga R., Szabó B., Papp A. (Gulyás), Paré (Gráczer), Dufek (Bartha­los), Szabó A., András Sz., Karáth, András N. (Ferencz), Csejtei (Hardi).

Szentantalfa NVSE: Oláh – Süveges, Bertalan, Molnár E., Szigeti, Nagy Zs., Pálfy, Csillag, Róka (Piltman), Kirn­bauer, Gaál.

Gólszerzők: Csejtei, Papp A., Pálfy (öngól), ill. Csillag.

A mérkőzést jobban kezdő hazaiak egy öngóllal szereztek vezetést, majd gyorsan meg is duplázták előnyüket Papp találatával. Egy jogos büntetővel a vendégek visszajöttek a meccsbe, de a szünet előtt két nagy helyzetet is elpuskáztak a peremartoniak. Fordulás után pontrúgásból veszélyeztettek a csapatok, de előbb a hazaiak kapusa védett nagyot, utána pedig a vendégek hálóőre mutatta be valószínűleg a tavasz hárítását, amikor Csejtei szabadrúgását halászta ki a pipából. A mérkőzés végén viszont mégiscsak Csejtei állította be egy remek átlövésből a végeredményt.

Összességében a hazaiak többet tettek a győzelemért, megérdemelten tartották otthon a három pontot a szervezetten futballozó Szentantalfa ellen.

Jók: András N., Paré, Varga, Csejtei, Bereczky, ill. Oláh, Csillag, Szigeti.

Tudósított: Bereczky Zoltán.

Nemesvámos–Nemesszalók 2-5 (0-2)

Veszprém. Jv.: Lovasi I. Nemesvámosi LSE: Szakács – Szaknyéri, Janzsó, Varga N., Cser T., Weibel, Felföldi, Jungling (Herczeg), Cser Cs., Marosvölgyi Ti., Osvald.

Nemesszalók ESE: Bors – Kálmán, Lőrincz, Varga M., Budavári (Bálint), Bakos, Kocsis, Lőke, Vágenhoffer, Fehérvári, Horváth D.

Gólszerzők: Marosvölgyi Ti., Herczeg, ill. Kocsis (4), Budavári.

Péti MTE–Somló SC 5-2 (3-0)

Pétfürdő. Jv.: Lukács I. Péti MTE: Tálos – Gyurcsek, Gimes (Nagy A.), Vachtler, Oláh, Turner, Rados, Vincze, Kun, Mód, Győri.

Somló SC: Szente – Vér, Kiss János, Kiss Z. (Biró), Berghoffer, Kiss János Bálint, Kirchner, Csejtei, Kovács R., Varga Z., Németh B.

Gólszerzők: Gimes, Turner, Gyurcsek, Kun, Győri, ill. Csejtei, Berghoffer.

Öskü FC–Taliándörögd 5-0 (2-0)

Öskü. Jv.: Vámosi V. Öskü FC: Gárgyán – Török, Kallós (Straub), Gáspár (Orbán), Hulka (Balai), Talián, Szabó G., Horváth L. (Pencz), Hornyák, Bódis (Sándor), Kocsis.

Taliándörögd SE: Semperger – Szalai, Szőrös, Lendvai, Fiszter, Szabó D., Szabó Z., Egyed, Nagy S. (Kocsis), Fülöp (Füstös, Horváth M.), Varga P.

Gólszerzők: Talián (2), Horváth L., Hornyák, Szőrös (öngól).

Kiállítva: Török (64.), ill. Szabó D. (64.)

Ugod SE–Csabrendek FC 1-2 (0-1)

Ugod. Jv.: Kozma T. Ugod SE: Simon – Hujter, Mogyorósi (Szőke Za.), Gödri, Vesztergom (Bajner), Zsirai, Egyed, Czere, Hegyi, Györkös G., Györkös Z.

Csabrendek FC: Pados – Orsós, Kovács M., Auer, Bors, Fazekas, Busa, Horváth D., Orvos –, Csendes (Takács), Kizmus.

Gólszerzők: Simon, ill. Orvos – Nagy Tamás, Vesztergom (öngól).

Ősi PSK–Tótvázsony SE 5-1 (2-0)

Ősi. Jv.: Magyar Á. Ősi PSK: Simonyai (Tolner B.) – Tolner T., Molnár Z., Sebestyén, Kovács K., Bíró (Nyevrikel), Steigler, Balogh Á., Jancsek, Tolner A., Lencsés.

Tótvázsony SE: Balogh I. – Kiss M. (Mayer), Szabó M., Szabó Z., Steierlein, Oláh, Bocskay, Tóth Á., Balogh T., Deák (Csizmazia), Báder.

Gólszerzők: Steigler (3), Balogh Á., Sebestyén, ill. Szabó M.