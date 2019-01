Az utolsó percben döntötte el a csatát a Concordia

Rendkívül kiélezett és izgalmas összecsapáson folytatta jó idegenbeli szereplését a Concordia Motax KC Pápa alakulata a kosárlabda NB I/B zöld csoportjában.

KTE–Concordia 77-81 (24-24, 19-20, 15-15, 19-22)

Kecskemét, 200 néző. V.: dr. Szakáll, Major, Domán. KTE-Duna Aszfalt: Molnár 15/6, Kucsera 26/6, Plézer 5/3, Vukcsevics 22/6, Fülöp 4. Csere: Lukács 5/3. Edző: Váradi Kornél. Concordia Motax KC Pápa: Cook 14, Sonyák 19/3, Keller 7, Horváth A. 6/6, Bakos. Csere: Kasza 3/3, Márton L. 15/15, Márton Á. 14, Grebenár 2, Kocsis 1. Edző: Vajda József.

Az álmosan védekező pápaiak ellen a 4. percben már 13-2-re vezettek a kecskemétiek, akik szinte mindenhonnan betaláltak. Vajda edző időkéréssel és cserével próbálta felrázni övéit. Márton László két triplával lódított egyet a pápaiak szekerén, majd Sonyák és Cook eredményes játékának köszönhetően kiegyenlített a Motax (24-24).

A második negyedben a ragyogóan kosárlabdázó hazai Vukcsevics vezetésével megint megléptek 30-24-re, de a pápaiak nem hagyták magukat és fordítottak, 30-34-re. A félidő végén hatalmas küzdelemben, színvonalas játék mellett 43-44 állt az eredményjelzőn.

A harmadik felvonásban Kucsera vállalt főszerepet a hazaiaknál, míg a vendégeknél a Márton testvérek egyre jobban érezték a játék ritmusát, de Cook nagyszerű irányítójátéka is kellett, hogy a 29. percben 52-56-ra vezessen a Pápa.

Az utolsó játékrészben a vendégek kicsit megléptek (37. perc: 64-72), de az utolsó három perc is tartogatott izgalmat. A pápaiak négy büntetőt is elrontottak, a Kecskemét ezt kihasználva hármasokkal egyenlített ki (77-77). Az utolsó percben viszont Cook két büntetője is hibátlan volt, majd Márton Á. labdaszerzése és ziccere után eldőlt a mérkőzés.

A végig kiélezett, színvonalas és szoros összecsapáson a vendégek megérdemelt sikert arattak.

Vajda József: – A héten egy családi tragédia ért bennünket, és csak annyit szeretnék mondani, hogy Vitya.