Bajnok lett a Badacsonytomaji SE

A Balaton-parti együttes megvédte címét a labdarúgó megyei második vonalban.

Harminc fordulót követően azonos pontszámmal végzett a Badacsonytomaji SE és az Öskü FC az MTD Hungária megye II-es labdarúgóbajnokságban. Előbbi ünnepelhetett bajnoki címet. A Péti MTE végzett a harmadik helyen.

Nemesszalók–Peremarton 2–2 (1–1)

Nemesszalók. Jv.: Szabó L. Nemesszalók ESE: Bors – Kálmán, Varga M. (Széles), Budavári, Bakos, Kocsis (Fehérvári), Lőke, Mórocz, Szalay, Vágenhoffer, Horváth D. (Bálint).

Peremarton SC Berhida: Bereczky – Varga R., Szabó B., Barthalos, Papp A., Paré, Gulyás (Hardi), Dufek, Szabó A., András, Ferencz.

Gólszerzők: Budavári, Kocsis, ill. Dufek, András.

Csabrendek FC–Ősi PSK 2–2 (2–0)

Csabrendek. Jv.: Lukács I. Csabrendek FC: Pados – Orsós, Szerencse (Csendes), Auer, Bors, Fazekas, Busa, Horváth D., Orvos -, Kizmus (Tanai), Dobos (Takács).

Ősi PSK: Simonyai – Gézárt, Nyevrikel, Tolner T., Sebestyén, Kovács K., Bíró, Balogh, Holonics, Tolner A., Lencsés.

Gólszerzők: Auer (2), ill. Nyevrikel, Kovács K.

TSE–Ugod SE 1–0 (0–0)

Taliándörögd. Jv.: Takács G. Taliándörögd SE: Semperger – Szalai, Szőrös, Lendvai, Fiszter, Szabó Z., Füstös (Kocsis), Egyed, Horváth D., Fülöp, Varga P.

Ugod SE: Tóth A. – Gödri, Vesztergom, Zsirai (Szőke Zo.), Bajner, Egyed, Czere, Hegyi, Szőke Za., Györkös G., Györkös Z.

Gólszerző: Lendvai.

Somló SC–Öskü 2–5 (1–2)

Somlószőlős. Jv.: Gecző A. Somló SC: Szente – Vér, Kiss János Bálint, Horváth M., Csejtei (Varga Z.), Kovács R., Szabó D., Németh B., Kirchner, Lakner (Kiss János), Papp D. Öskü FC: Bálint – Horváth R. (Straub), Kallós, Hulka (Balai), Talián, Szabó G., Horváth L., Orbán, Hornyák (Sándor), Bódis, Kocsis.

Gólszerzők: Horváth M., Szabó D., ill. Talián (3), Horváth L., Hulka.

Kiállítva: Kiss János (81.).

Csopak SC–Péti 4–3 (1–2)

Csopak, 50 néző. Jv.: Kerekes D. Csopak SC: Király – Kemény, Pap, Füle, Iváncsik, Tislér, Pacsuta, Gelencsér, Farkas K., Szekeres (Konrád), Dudás. Péti MTE: Tálos – Gyurcsek, Gimes, Vachtler, Oláh, Turner, Rados, Vincze, Kun, Mód, Győri. Gólszerzők: Gelencsér (2), Füle, Dudás, ill. Kun (2), Gimes.

Rendkívül motiváltan kezdték a mérkőzést a vendégek, pontos és gyors támadásaik közül aztán kettő is góllal végződött.

Jókor jött Gelencsér távoli bombája, visszajött a mérkőzésbe a Csopak. A félidőt követően ismét a magabiztos Pét uralta a játékot, és megszerezte a harmadik találatot.

A mérkőzés ezen szakaszában eldönthették volna a három pont sorsát a vendégek, azonban hol Király Péter védett szenzációsan, hol a végig lelkesen játszó védelem mentett, Iváncsik Bencével az élen. Gelencsér büntetőből szépített, majd Dudás lőtt be egy kipattanót, ezzel ismét nyilttá vált a mérkőzés. Végül a helyzeteivel sokkal jobban sáfárkodó csopakiak gólfelelőse Füle András megszerezte a győztes gólt is, így maradt mindhárom pont Csopakon. Jók: az egész Csopak ill. Rados G., Győri O.

Tudósított: Wellesz Péter.

Antalfa–B-tomaj 2–3 (0–0)

Szentantalfa, 250 néző. Jv.: Ákos D. Szentantalfa NVSE: Oláh – Bertalan, Molnár E. (Pálfy), Dombi, Szigeti, Nagy Zs., Csillag, Kötél (Róka), Bolla (Kirnbauer), Németh B. (Borbély), Gaál. Badacsonytomaji SE Bonvino: Szombathelyi D. – Baumann (Göntér), Kocsor, Tombor, Lübkemann, Csík, Kiss G., Kiss J., Horváth A., Csik, Mékli (Szombathelyi F.). Gólszerzők: Szigeti (2), ill. Kiss J., Kiss G., Mékli.

Szépszámú nézősereg fogadta a rangadó csapatait. Az első félidő az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult, a vendégek rohamoztak, gólveszélyesen támadtak. A hazai védelem jól zárt, a kapus nagyokat védett, vagy csak éppen a kapufa segítette ki az antalfaiakat. A második játékrész elején egy kapu előtti kavarodást kihasználva vezetést szerzett a Tomaj, majd pár perc múlva tovább növelte előnyét. Ezt követően a hazaiak mindent egy lapra téve támadásba lendültek, mely helyzetekben is megmutatkozott. Az utolsó 20 perc egyértelműen az Antalfáé volt, de nem tudott kiegyenlíteni egy igazán jó második félidőt hozó rangadón. Jók: mindenki, ill. Kiss J., Csík M., Kocsor, Lübkemann.

Tudósított: Dombi Károly.

TSE–Nemesvámos 8–3 (4–1)

Tótvázsony. Jv.: Bódi A. Tótvázsony SE: Balogh I. (Mayer) – Zabó (Lénárt), Horváth A., Szabó M., Szabó Z., Steierlein, Horváth G., Bocskay (Tóth Á.), Balogh T., Deák (Kovács D.), Báder (Kiss M.). Nemesvámosi LSE: Gertner – Vida, Szenes, Weibel, Felföldi, Jungling, Marosvölgyi Ta., Vörös, Cser, Marosvölgyi Ti., Regős. Gólszerzők: Szabó M. (3), Horváth G. (2), Kovács D., Horváth A., Kiss M., ill. Weibel (2), Felföldi.

A góllövőlista végeredménye: 1. Kiss János (B.-tomaj) 46 gól, 2. Kiss Gábor (B.-tomaj) és Talián Krisztián (Öskü FC) 30-30, 4. Horváth László (Öskü FC) 29.

A bajnokság végeredménye

1. B.-TOMAJI SE 26 21 1 4 117-36 64

2. ÖSKÜ FC 26 20 4 2 108-35 64

3. PÉTI MTE 26 17 2 7 86-45 53

4. UGOD SE 26 16 3 7 63-42 51

5. ŐSI PSK 26 14 5 7 67-47 47

6. PEREMARTON 26 12 8 6 60-48 44

7. CSOPAK SC 26 11 4 11 79-98 37

8. SZENTANTALFA 26 10 4 12 50-50 34

9. CSABRENDEK FC 26 7 5 14 52-82 25

10. TÓTVÁZSONY SE 26 7 4 15 60-93 25

11. NEMESSZALÓK 25 6 6 13 46-66 24

12. SOMLÓ SC 25 6 3 16 42-81 21

13. TALIÁNDÖRÖGD 26 6 2 18 28-64 20

14. NEMESVÁMOS 26 1 3 22 40-111 6