Balaton Bajnokság már hatvanadszor

Még lehet szintet teljesíteni az augusztusi felnőtt atlétikai Európa-bajnokságra a július 21-én megrendezendő Balaton Bajnokságon.

Az idén hatvanadik alkalommal rendezheti meg a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) a Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságot.

Németh Attila, a klub ügyvezetője úgy fogalmazott, az idén már közel harminc rendezvényt bonyolított le az egyesület, de sportszakmai szempontból mind közül kiemelkedik a Balaton Bajnokság.

– Most a legfontosabb számunkra az, hogy megfelelő színvonalon megrendezzük a Balaton Bajnokságot, erre fókuszálunk. Ugyan a hatvanas szép kerek szám, ám mi jövőre szeretnénk igazán nagy ünnepséget csapni, mert remélhetőleg akkor már az új pályán, méltó körülmények között tarthatjuk meg az egyik legfontosabb versenyünket – nyilatkozta a sportvezető.

A viadal lebonyolításában nemcsak az a versenybírói gárda vesz részt, amely közreműködött a közelmúltban a győri U18-as atlétikai Európa-bajnokságon, hanem mintegy hetven fő segíti majd a minél precízebb lebonyolítást.

– Miután a felnőtt Eb-re még mindig lehet szintet teljesíteni, és a Balaton Bajnokság remek lehetőség az erőfelmérésre is, ezért rangos mezőnyre számítunk. Saját sportolóink közül Orbán Éva kalapácsvetőre figyelünk kiemelten, akinek még mindig megvan az esélye a kontinensviadalon való részvételre. Ehhez azonban a 69 méteres szintet meg kell dobnia. Bízunk benne, hogy Évi hazai pályán remekelni tud, jó ómen, hogy korábban ugyanezen a versenyen már olimpiai szintet is teljesített – húzta alá Németh Attila.

A Balaton Bajnokságon több szám beleszámít a Szuper Liga sorozatba is, de junior és ifjúsági liga számokat is tartanak majd.

Ahogy azt már megszokhattuk, a Balaton Bajnokságon a VEDAC szeretne méltóképp megemlékezni azokról az edzőkről, klubvezetőkről, sportolókról, akik már nem lehetnek közöttünk.

A női diszkoszvetést Strenner Judit, a férfi magasugrást Bodó Gábor, a női 400 méteres gátfutást Stark Barbara, a férfi ifi hármasugrást Tungli József, a juniort Patinszki András, a férfi kalapácsvetést Szabó Ernő, a női hármasugrást dr. Sipőcz József, a férfi diszkoszvetést Mozsdényi József emlékének ajánlják a szervezők.

A női kalapácsvetés győztese pedig Németh Pál felajánlásából elnyeri a Szabó Ernő vándorserleget.

Az idén először kétnapos lesz a megmérettetés. Az első napon tartják ugyanis a Kis-Balaton Bajnokság versenyeit. Itt az U11–U13-as korosztály mutathatja meg tudását, felkészültségét, erejét a különböző számokban.

Július 21-én, szombaton a Balaton Bajnokság a férfi junior diszkoszvetéssel indul 11.45 órától. A hivatalos megnyitót 15.50 órakor tartják, az utolsó szám a férfi 5000 méter lesz, amelynek rajtját 20.30 órára időzítették a szervezők.