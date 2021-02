Balatonfüred: minimális vereség

A hétvégén újabb előkészületi találkozót játszott a labdarúgó NB III nyugati csoportjának tavaszi folytatására készülő Balatonfüred.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Borgulya István, a piros-fehérek szakvezetője így értékelt lapunknak:

– A negyedik hét után vagyunk a felkészülésben, így talán nem is csoda, ha egy kicsit fáradtabbnak éreztem a játékosaimat. A Szekszárd sokkal frissebbnek, dinamikusabbnak tűnt, van még javítanivalónk a játékban. A helyzeteink most is megvoltak, ám a védekezésünket helyre kell még tenni. Most elkezdjük a frissítést, aztán két hét múlva jöhet a bajnoki. Ez a hét már bajnoki ritmusban telik, az edzések is. Úgy építjük fel a napokat, mintha már kezdenénk. Február 20-án két edzőmeccsünk lesz azért, hogy két csapattal, mindenki teljes mérkőzést tudjon játszani.

A pályán: Balatonfüredi FC–Szekszárdi UFC (NB III.) 2-3 (1-2). Gólszerzők: Szalai Péter, Burucz Barna, ill. Mayer Milán, Péter Tamás, Rácz Áron.