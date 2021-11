Balesetet szenvedett triatlonosért álltak rajthoz

Vasárnap megmozdult a futótársadalom Veszprém legszebb sportolásra alkalmas helyszínén, a Kolostorok és kertekben. Több százan húztak futócipőt az 5 és 10 km-es távokon, hogy nevezésükkel támogassák az edzése alatt súlyos balesetet szenvedett Varjú Gábor szombathelyi állatorvost, triatlonistát.

A felnőttek mellett a gyermekeket is várták a szervezők, a Spirit SC Veszprém edzői, akik elsősorban triatlon-utánpótlásneveléssel foglakoznak. A rövidebb versenytávokon – 1300 méter és 2600 méter – a gyerekek mérhették össze tudásukat.

Az esemény fővédnöke Ovádi Péter országgyűlési képviselő volt, aki maga is aktív sportemberként állt a rajtvonalhoz. – A futás látszólag egyéni sport, de valójában egy nagy közösséget alkotnak azok, akik űzik ezt a mozgásformát – fogalmazott a megnyitóbeszédében.

Valóban, az egybegyűltek egy nagy közösségként, lélegzet-visszafojtva, néma csendben, könnyeikkel küszködve hallgatták végig, amint Magyar Norbi speaker felolvasta Varjú Gábor sporttársaihoz írt üzenetét: „Kedves sporttársak és barátok! Most egy pillanatra nézzétek a világot az én szemüvegemen keresztül. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy lélegezni tudunk, sokaknak komoly küzdelembe kerül. Óriási dolog, ha beszélni tudunk, vagy segítség nélkül fel tudjuk húzni a cipőnket… Igen irigylésre méltó, aki járni tud. Számomra jelenleg alig elképzelhető, de sokan, mint ti is, még futni is tudnak. Nézzetek most más szemmel magatokra, használjátok ki ezt a rendkívüli képességet. Jó futást, jó versenyzést kívánok!” Ezekkel a gondolatokkal indult az 5 és 10 km-es táv rajtja.

A helyszínen ezen a két távon 191-en vettek részt, de sokan – 157 nevező – a lakóhelyükön virtuálisan teljesítették a vállalt penzumot. Minden versenyző rajtszámot és emléklapot kapott, és lehetősége volt videóüzenetet küldeni Gábornak, aki jelenleg az Országos Rehabilitációs Intézetben újra tanul lélegezni, felülni, kerekesszékkel közlekedni, mellkastól lefelé lebénulva.

– Egyesületünkben tevékenykedő edzők is teljesítették a távot. Koós Hutás László, a gyerekek futóedzője, illetve Molnár Máté úszóedző is jelen volt. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek egészséges nevelését és a példamutatást. Így egyesületünk tagjai nem csak futottak, de segítőként is részt vettek az eseményen – nyilatkozta Somogyi Zsófia szakosztályvezető helyettes.

A gyerekek eredményei (a felnőtteknél nem hirdettek eredményt), 1300 méter, lány: 1. Mészáros Csenge (Spirit SC Veszprém), 2. Kovács Enikő (Spirit SC Veszprém), 3. Kolossváry Lili és Szalay Dóra. Fiú: 1. Esső Ádám (VEDAC, 2. Esső Gergő (VEDAC), 3. Németh Dénes (Spirit SC Veszprém).

2600 méter: Lány: 1. Esső Dóra (VEDAC), 2. Tróbert Boglárka 3. Herku Petra és Páll Gréti. Fiú: 1. Varga Áron (Veszprémi Triatlon Egylet), 2. Búzát Csongor (Spirit SC Veszprém), 3. Varga Zétény (Veszprémi Triatlon Egylet).