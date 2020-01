Bearanyozódott a VFC USE U8-as csapata

A Pápai Egyesített Labdarúgó Club U7-es és U8-as teremlabdarúgó-tornáján gyirmóti és veszprémi siker született. A hazaiak egy ötödik és egy negyedik hellyel gazdagodtak.

A PELC január 19-én előbb a 2013., majd a 2012. január 1-je után születettek számára rendezett kupát. A játéknapon délelőtt az U7, délután az U8 lépett a sportcsarnok küzdőterére.

A fiatalabbaknál a PELC harmadik lett a csoportjában, végül nyolc csapat közül az ötödik helyet szerezte meg, a tornát nagy csatában a Gyirmót nyerte.

Az egy évvel idősebbeknél a csoportkörben egy győzelem és egy vereség volt a hazaiak mérlege, a rájátszásban a bronz­éremért vívott csatában a Gyirmót legyőzte Horváth Tamás csapatát, mely így negyedik helyen végzett. A győztesnek járó kupa Veszprémbe került.

– A torna nyitányán az Üstökös ellen még aludtak a srácok, sajnálom azt a meccset, mert mint később kiderült azzal a sikerrel az elődöntőbe kerültünk volna – értékelte U7-es tanítványai teljesítményét Horváth Tamás, a PELC edzője. – Az MTE ellen már jobban játszottunk, sikerült is nyerni, a Haladás pedig egy góllal volt csak jobb nálunk, sajnos a gólarány nem nekünk kedvezett, így az ötödik helyért játszhattunk, amit meg is nyertünk. Elégedett vagyok a gyerekekkel, ez volt a második tornájuk, ahhoz képest jó teljesítményt nyújtottak. Az U8 hadilábon állt a szerencsével a mai napon, ők is nehezen vették fel a ritmust, a Gyirmóttal 1-1-re végeztek, a helyzetek alapján nyerhettünk volna. A tornagyőztes Veszprém ellen is vezettünk, azonban az ellenfél fordított, így csoport másodikak lettünk. A bronzmeccsen a Gyirmót ellen 0-0-nál és 1-1-nél is több kapufát lőttünk, ziccereket hibáztunk amit az ellenfél sajnos megbüntetett.

Az U8-asoknál a tornagyőztes VFC USE edzője, Kelemen Miklós elmondta, elégedett volt a tanítványaival, de nemcsak azért, mert valamennyi mérkőzésen győztesen hagyták el a pályát.

– A mi játékunk érvényesült az egész tornán. Sikerült kontrollálnunk a találkozókat, végig az ellenfél térfelén játszottunk, gyors, felépített támadásokat vezettünk, amivel számos gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki – összegzett a szakember.

A VFC USE a házigazda PELC-et 3-1-re verte meg, az Üstökös Győr gárdáját 5-1-re múlta felül. A döntőben a Győrújbarát ellen 3-2-re nyert.

Az U7-es tornán a gólkirály 18 találattal Zakics Erik (Haladás II.) lett, a legjobb játékos különdíját Pfeifer Péter (Gyirmót) kapta, a legjobb hazai játékosnak Horváth Bencét választották.

Az U8-as kupán a gólkirálynak járó különdíjat a veszprémi Bényi Péter kapta, a legjobb kapusnak Polgár-Bognár Mátét (Gyirmót) látták, a legjobb játékos Győrújfalu csapatából Balaskó Áron lett, a pápaiak közül a legjobb teljesítményt Gulyás Ábel nyújtotta.