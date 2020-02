Bejutott a Magyar Kupa négyes döntőbe a Telekom

A vártnál sokkal simábban, fölényes idegenbeli győzelmet aratva jutott be a Magyar Kupa négye döntőjébe a Telekom veszprém férfi kézilabda-együttese a Grundfos Tatabánya ellen.

A Magyar Kupa négyes döntőjébe jutás volt a tét hétfőn este a Tatabánya és a Veszprém között.

A bemelegítésnél elfehéredtek a vendégek, mert Sterbik Árpád egy rossz mozdulat után elterült és úgy kellett letámogatni a pályáról. A sérülés miatt nem tudott visszatérni a kiváló játékos.

A találkozó egy perces gyászszünettel kezdődött, a múlt héten 76 éves korában elhunyt Kaló Sándorra emlékeztek, aki mindkét klub ikonikus alakja volt.

Érdekesség, hogy tavaly szintén a Tatabánya „testén” keresztül vezetett az út a legjobb négy közé. Az idén a Magyar Kupa címvédője a MOL_Pick Szeged, amely egyetlen találattal legyőzte a rekordgyőztes bakonyiakat.

Most a korábbi veszprémi, Győri Mátyás kezdte a gólgyártást a találkozón, majd három gyors veszprémi válasz érkezett, sorrendben Jahija, majd Gajic vette be Bartucz kapuját. Tavaly ilyenkor még Székely Márton védte a Grundfos kapuját, azonban most keretbe sem került a válogatott hálóőr. Rajta kívül a lelátóról nézte a meccset Blaz Blagotinsek is, és természetesen Kent Robin Tönnesen, valamint Kentin Mahé is hiányzott, utóbbi kettő sérülés miatt.

Ezt követően percekre lestoppoltak a küzdő felek, Bartucz és Cupara is bemutatott több remek bravúrt.

Hét percre nyúlt a tatabányai góltalanság, Győri villant Vladan Matics időkérést követően. A Veszprém azonban szépen, precízen szőtte támadásait és folyamatosan nőtt a két fél között a különbség.

A szintén korábbi veszprémi, Ancsin Gábor is gólt lőtt, ám Strlek robogott a balszélen és remekül értékesítette helyzeteit. Kialakult az eddigi legnagyobb differencia: 6-11.

Ez a különbség a félidő zárásáig nem csökkent, bár Hornyák tett rá egy kísérletet, pontosabban kettőt, ám a két gólja után visszaállt az öt gól a két fél között. A játékrész hajrájában ráadásul megsérült Győri Máytás, aki a vállát fájlalta, s most így bizonytalanná vált a szereplése a hétvégi EHF-Kupa mérkőzésen is.

Lékai, Marguc és Manaszkov érkezett a Telekomhoz, azonban a friss erő sem tudta megakadályozni a Grundfost abban, hogy közelebb zárkózzon a nagynevű riválisához. Vranjes és az orosz légiós, Komogorov faragott a hátrányon.

Akadozott a játék, mert mindkét fél nagyon sokat hibázott. A Telekom azonban jól tartotta a távolságot.

Nagy hajrát indított azonban a veszprémi együttes, zsinórban ötször talált be a hajrá kezdetén és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást.

A Tatabánya kedvetlenné vált, semmi sem sikerült a házigazdának, ezt mi sem jelzi jobban, hogy tíz percig képtelen volt bevenni Cupara kapuját. Végül Holpert egy hétméteresből vetett véget a kínos gólnélküliségnek. A következő büntetőjét azonban már elhibázta, pontosabban Cupara hárította.

A Veszprém végül 26-16-ra nyert, sokkal fölényesebben és könnyebben, mint azt bárki várta volna. A négyes döntőt május közepén Budapesten rendezik meg a legjobb női csapatokkal együtt.