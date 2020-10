Biró Aida harmadik országos bajnoki címét szerezte fekvenyomásban

Fekvenyomásban szerzett magyar bajnoki címet nemrég Biró Aida, akit párja, Schindler Balázs készített fel a megmérettetésre. Aida – aki korábban testépítésben is kiváló eredményeket ért el – immáron harmadik országos fekvenyomó aranyérmét szerezte.

Erős mezőny gyűlt össze Kiskunfélegyházán, ahol fekvenyomásban és erőemelésben avattak magyar bajnokokat. A koronavírus-járvány is éreztette hatását, tavasszal elmaradtak a viadalok, de az őszi miskolci világbajnokságot sem rendezték meg.

A zirci páros, Biró Aida és Schindler Balázs elsősorban ez utóbbira, a világbajnokságra készültek, ott szerettek volna nagyot alakítani, de az élet úgy hozta, hogy meg kellett elégedniük a magyar bajnokságon való szerepléssel.

Különösen persze nem szomorúak, hiszen igazi sportemberekről van szó, akik máris előre tekintenek és a jövő feladataira koncentrálnak. Ezzel együtt kérésünkre szívesen idézték fel a kiskunfélegyházi történéseket, már azért is, mert sikerült kiemelkedő eredményeket elérniük.

Biró Aida az 56 kilogrammos női mezőnyben győzött, és Balázs másik tanítványának, a juniorok 82,5 kilo­grammos kategóriájában induló Ihász Norbert Ferencnek is sikerült aranyérmet szereznie.

– Hetven kilogrammos súllyal kezdtünk, amelyet elsőre sikerült teljesítenem, majd 75 kilogrammal próbálkoztam és az is meglett első próbálkozásra. A 80 kilogrammos súllyal már nem bírtam, ami abban a pillanatban nagyon elszomorított, majdnem elsírtam magam, de az első helyezés így is meglett – tekintett vissza versenyére Aida, aki azt is elmesélte, hogyan zajlik egy fekvenyomó-megmérettetés. A súlyt a versenyző maga emeli le, majd vezényszóra indítja a további mozgást, fontos, hogy az ember könyöke nyújtott állapotból induljon. Ezután le kell engedni, majd vezényszóra kinyomni a súlyt, végül szintén vezényszóra visszatenni a rudat a vasra. A tevékenységet három bíró nézi árgus szemekkel.

A megemelni kívánt súlyt a versenyző mondja be előre (Aida első súlya, a 70 kg az ő kategóriájában nem számít óvatos kezdésnek), majd ha sikeres a teljesítés (háromszor lehet próbálkozni), szintén az induló határozhatja meg az emelés mértékét.

Az első versenyén elinduló Ihász Norbert Ferencnek 135 kilogrammot sikerült emelnie, bár ő ezzel nem volt teljesen elégedett, a nyakába akasztott aranyérem kárpótolta ezért.

Egy ilyen viadalra összetett a felkészülés, fizikailag és lelkileg is készen kell állni, emellett hozni kell a saját testsúlyt. Ha nem férsz be a kategóriádba, a nálad nehezebbek között nem sok esélyed lesz a jó helyezésre. Balázs megjegyezte, a testépítésben felhalmozott tudást és tapasztalatokat is fel kellett használniuk ahhoz, hogy Aidával ez ne történjen meg.

– Nagyon izgultunk, mert a verseny előtt magasabb volt Aida testsúlya, de aztán sikerült ezt letornásznunk, éppen 55,9 kg-ot mutatott mérleg a hivatalos mérlegelésen. A következő megmérettetésünk a vb lett volna, ami elmarad, ott ugyanúgy az 56 kg-os kategóriában a 90 kg-os súly teljesítése lett volna a cél. Aidában benne van, hogy világbajnoki aranyérmet nyerjen – jelentette ki Balázs, és ki tudná ezt jobban, mint ő. A zirci sport­ember évtizedeket töltött a testépítésben, és Aidával közösen két világbajnokságon is kiválóan szerepeltek. Nem kizárt, hogy lesz még közös folytatás, de most egyelőre a fekvenyomáson van a hangsúly.

Az országos bajnokságon elért arany természetesen pontos, tudatos és kőkemény felkészülés eredménye, de a teljesítményt a versenyen kell leadni. Hónapokig tették oda magukat az edzéseken és tartották be a táplálkozási előírásokat, a versenyhelyzet azonban más, még szerencse, hogy Aidát ez nem zavarja, sőt.

Ő ezt így fogalmazta meg:

– Egy ilyen viadalon nagyon fontos, hogy mentálisan mennyire vagy erős. Mennyire tudod elhinni, hogy képes vagy megemelni azt a súlyt. Bennem olyan energiák szabadulnak fel, hogy úgy érzem, széttörném a vasat is. Pedig itthon még izgultam és féltem, aztán amikor beléptem a versenyterembe, azt gondoltam: ez az otthonom.

Balázs pedig így vélekedett: – Mindig vannak nem várt tényezők, amihez alkalmazkodnia kell a versenyzőnek, ezért fontos az improvizációs képesség. Aida is izgul, ugyanakkor felszabadult, nagyot jót tesz neki az a hangulat. Azt gondolom, hogy aki egy ilyen megmérettetésen odaáll, és megpróbálja az adott súlyt megemelni, akár sikerül, akár nem, az elismerésre méltó. Egy-egy kategóriában ugyan nincs sok induló, de aki ott van, az nagyon felkészült és erős. Nekünk az a célunk, hogy folyamatosan ott legyünk közöttük, és ha lesz rá lehetőség, nemzetközi szinten is kihozzuk a legjobbat magunkból.