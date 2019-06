Bivalyerős csoportba került a Telekom Veszprém

B, mint bivalyerős. Ebbe a csoportba került a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese a Bajnokok Ligája 2019/20-as idényében – derült ki a csütörtök esti sorsoláson.

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) megtartotta a 2019/20-as évad férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligájának sorsolását.

A magyar bajnok Telekom Veszprém a kiemelt csapatok között, a B jelű nyolcasba kapott besorolást.

Az első kalapból a címvédő Vardar Szkopje került a bakonyiakhoz, a harmadikból a lengyel PGE Vive Kielce, a negyedikből a HC Meskov Breszt, az ötödikből a Motor Zaporizsja, a hatodikból a francia Montpellier, a hetedikből az FC Porto, míg a nyolcadikból a THW Kiel került a veszprémi csoportba.

– Nagyon erős, komoly játékerőt képviselő alakulatokat kaptunk a BL-ben – kezdte a nyári szabadságát töltő Lékai Máté. – Gyakorlatilag szinte mindegyik kalapból az erősebb gárdát sodorta felénk Fortuna.

Az irányító szerint, a címvédő Szkopjét hiba lenne lebecsülni, annak ellenére, hogy több meghatározó játékosa is távozik.

– A Kielce ellen mindig is ki-ki meccseket játszunk, roppant erős csapat. Wolff kapus érkezése szerintem komoly erősítés, Igor Karacic ugye a világ egyik legjobb irányítója, ezt a BL-döntőben is megtapasztalhattuk. Luka Cindric ugye távozik, azonban az erősítéseket látva, szerintem tudják majd pótolni – vélekedett.

A szabadkártyával induló THW Kielről Lékai azt mondta, ami a magyar bajnokságban a Veszprém-Szeged, az a BL-ben a Veszprém-Kiel.

– Mindig fantasztikus rangadókat vívunk a németekkel, s szerintem most sem lesz ez másképp. Hatalmas csatára számítok a Veszprém Arénában és a Sparkassen Arénában egyaránt. Főleg azért is, mert sikerült egyben tartani a magot, gyakorlatilag évek óta együtt játszik a csapat gerince – húzta alá.

Külön kiemelte még azt is, hogy ebbe a csoportba került a címvédő és a tavalyelőtti BL-győztes is, a francia Montpellier.

– Gerard kapus távozása nem okozhat különösebb zavart, hiszen Marin Sego is kiváló hálóőr. Most úgy gondolom, hogy a Kielcével, a Kiellel és a Montpellier-vel leszünk versenyben az első helyért. Mióta én Veszprémben játszom azóta nem sikerült megkaparintanunk a csoport első helyét, nagyon bízom benne, hogy az idén végre sikerül – bizakodott.

Az A jelű csoport: Paris Saint-Germain (francia), FC Barcelona (spanyol), Flensburg Handewitt (német), Aalborg (dán), MOL-Pick Szeged, HC PPD Zagreb (horvát), Elverum (norvég), Celje (szlovén).