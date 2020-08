Biztató pápai kezdet, jó kapusteljesítmény

Idegenben aratott, 2-1-es sikerrel kezdte a 2020/2021-es NB III-as labdarúgó-bajnokságot a Perutz FC, mely Sopronból hozta el a három pontot.

SC Sopron–Perutz FC 1-2 (1-0)

Sopron, 1500 néző. V.: Héra. SC Sopron: Rátkai – Galambos, Baranyai, Tóth, Harangozó – Holzmann, Kalmár D. (Jakab D.), Pető (Purt), Gáncs, Kustor – Krizsonits (Jakab G.). Edző: Horváth Csaba. Perutz FC: Szigeti – Irmes, Koronczai, Császár, Böröczky – Bence, Baldauf (Iványi), Németh E. (Kalász), Skriba – Szabó Zs. (Benecz). Edző: Lengyel Ferenc.

Gsz.: Jakab, ill. Szabó Zs., Irmes.

Négy meghatározó játékosát is nélkülöznie kellett a Sopron ellen Lengyel Ferenc vezetőedzőnek, sérülés vagy eltiltás miatt Dóczi Krisztián, Hanzl Máté, Zsirai Martin és Nagy Tamás sem volt bevethető, ami alaposan keresztülhúzta a pápai tréner előzetes terveit.

Idegesen, sok hibával játszott az első negyedórában a pápai csapat, amit a hazaiak kis híján kihasználtak, előbb Kustor került helyzetbe, majd két Pető-lehetőséget jegyezhettünk fel. A 18. percben jutott el először a soproni kapuig a Perutz, egy szöglet után visszafejelt labda Baranyai kezére pattant, a játékvezető a hazai csapatkapitánynak piros lapot mutatott fel, és a vendégek büntetőhöz jutottak. A labda mögé Szabó Zsolt állt, aki a felső lécre lőtte a tizenegyest. A kimaradt lehetőség után belelkesültek a soproniak, sorra dolgozták ki a veszélyes támadásaikat, aminek a 38. percben meg is lett az eredménye: egy bal oldali szabadrúgás az ötösön álló Jakab elé került, aki közelről bekotorta a játékszert a kapuba, 1-0.

A félidőben Lengyel Ferenc igyekezett még támadó szelleműbbé tenni csapatát, Kalász és Iványi is beállt, és elképzelése be is jött, emberelőnyben szinte felborult a pálya, futószalagon jöttek a lehetőségek, igaz, az utolsó passzokba hiba csúszott.

A 67. percben megtört a jég, egyenlített a Perutz, egy bedobás után Szabó Zsolt a bal sarokba helyezett, a hazai portás ujjheggyel még bele tudott érni, de hárítania nem sikerült, 1-1.

A 73. és a 75. percben is nagy helyzetbe került a pápai támadó, ám mindkét alkalommal fölé lőtt. A 80. percben óriási hazai ziccert puskáztak el a gyors soproni támadók, egy kontratámadás végén Pető lövés helyett a passzt választotta, Kustor pedig Szigeti kezébe lőtt. A slusszpoén a 85. percre maradt, egy szabadrúgást Irmes lőtt a hosszúba, amivel kialakult az 1-2-es végeredmény.

Lengyel Ferenc: – Reális eredmény született, kulturáltan focizó Sopront győztünk le. Korábban eldönthettük volna a mérkőzést, de a csapat küzdésből jelesre vizsgázott, igaz, a három pont begyűjtéséhez kapusunk is sokat hozzátett. Örülök a jó szezonkezdetnek, de az látszott, sok munka áll még előttünk.